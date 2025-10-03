Σοκ προκαλούν τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2024, τα οποία αποτυπώνουν με τον πιο δραματικό τρόπο, την ραγδαία επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος στη χώρα.

Το φυσικό ισοζύγιο, δηλαδή η διαφορά γεννήσεων και θανάτων, παραμένει βαθιά αρνητικό, με αποτέλεσμα να «εξαφανίζεται» πληθυσμιακά κάθε χρόνο, μια ελληνική πόλη μεγέθους Καλαμάτας, Ξάνθης ή Κατερίνης.

Αρνητικό ρεκόρ το 2024

Το 2024 καταγράφηκαν:

Γεννήσεις: 68.467

Θάνατοι: 126.916

Αρνητικό ισοζύγιο: -58.449 άτομα

Σε απλά λόγια, η Ελλάδα μέσα σε έναν χρόνο έχασε πληθυσμό αντίστοιχο με μια πόλη 60.000 κατοίκων, όπως η Χαλκίδα ή το Αγρίνιο, βάσει της τελευταίας απογραφής.

Τα πρώτα στοιχεία για το 2025 δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας. Οι γεννήσεις εξακολουθούν να κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, περίπου 5.500 ανά μήνα, κάτι που σημαίνει πως μέχρι το τέλος της χρονιάς δύσκολα θα ξεπεράσουν τις 65.000. Παράλληλα, οι θάνατοι ήδη έχουν φτάσει τους 92.000 από τις αρχές του έτους, καθιστώντας σχεδόν βέβαιο ότι το αρνητικό ισοζύγιο θα διατηρηθεί.

Κατάρρευση γεννήσεων: Από 114.000 σε κάτω από 70.000

Το πρόβλημα δεν είναι συγκυριακό, αλλά διαχρονικό. Από το 2010, οπότε και καταγράφηκαν 114.766 γεννήσεις, οι αριθμοί αποτυπώνουν συνεχή πτώση. Το 2024 ήταν η πολλοστή συνεχόμενη χρονιά που οι γεννήσεις έμειναν κάτω από τις 70.000. Αν και η οικονομική κρίση έπαιξε αρχικά καταλυτικό ρόλο, πλέον η υπογεννητικότητα σχετίζεται και με άλλους παράγοντες:

-Καθυστέρηση απόκτησης παιδιού

-Στεγαστική ανασφάλεια

-Δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις

Χαρακτηριστικά, το 2024:

-22.880 παιδιά γεννήθηκαν από μητέρες άνω των 30 ετών

-17.662 από μητέρες άνω των 35 ετών

Πάνω από 7.000 γεννήσεις αφορούσαν γυναίκες άνω των 40 ετών. Παράλληλα μειώνονται αισθητά οι γάμοι και τα σύμφωνα συμβίωσης, σε αντίθεση με τα διαζύγια που αυξάνονται.

Το 2024 δεν ήταν χρονιά μόνο μείωσης γεννήσεων, αλλά και αποδυνάμωσης του θεσμού της οικογένειας.

Γάμοι: μειώθηκαν από 40.351 σε 36.649

Σύμφωνα συμβίωσης: από 15.069 σε 14.486

Διαζύγια: αυξήθηκαν σε 15.532, αριθμός ρεκόρ των τελευταίων ετών

12.805 συναινετικά

1.886 κατ’ αντιδικία