Μία ακατοίκητη βραχονησίδα, ανοιχτά της Πάτμου, το Στρογγυλό, βγαίνει προς πώληση, με τιμή εκκίνησης 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια έκταση 219 στρεμμάτων κοντά στους Λειψούς, που όπως διαφημίζει η σχετική αγγελία «υπόσχεται απόλυτη ιδιωτικότητα, τρεις φυσικές παραλίες και σημαντικές προοπτικές τουριστικής ή οικιστικής ανάπτυξης».

Η αγγελία, η οποία αναρτήθηκε στην εξειδικευμένη πλατφόρμα Private Islands Inc. και αναδημοσιεύτηκε από διεθνή μέσα όπως η Daily Mail, περιγράφει το νησί ως έναν «λευκό καμβά» για επενδυτές που αναζητούν ένα όμορφο και ήρεμο καταφύγιο στη Μεσόγειο.

Η βραχονησίδα, που χρησιμοποιούνταν παλιότερα από ναυτικούς ως φυσικό καταφύγιο από τις κακοκαιρίες, διατηρεί έως σήμερα ένα ανέγγιχτο φυσικό τοπίο με πλούσια βλάστηση και κρυστάλλινα νερά.

Το Στρογγυλό θεωρείται από τα πιο προσβάσιμα ιδιωτικά νησιά της περιοχής, καθώς βρίσκεται βόρεια από τους Λειψούς, κοντά στην Πάτμο, τη Λέρο και τους Λειψούς που του δίνουν θαλάσσια πρόσβαση με σκάφος.

Η αγγελία αναφέρει ότι η βραχονησίδα είναι μία «θαυμάσια κληρονομιά για όσους επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα χαρακτηριστικό μεσογειακό καταφύγιο». Και συνεχίζει: «Το νησί δεν έχει αναπτυχθεί προς το παρόν, διατηρώντας την ακατέργαστη φυσική του ομορφιά, παρέχοντας παράλληλα μια σαφή δυνατότητα για μελλοντικά αρχιτεκτονικά έργα. Στο έδαφός του υπάρχουν πέτρινα ερείπια παλιάς κατοικίας και ένα πηγάδι, στοιχεία που μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Διαθέτει φυσική πηγή νερού, το οποίο μπορεί να καταστεί πόσιμο με βασική διαδικασία φιλτραρίσματος ενώ υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με το γειτονικό νησί Μάραθος, το οποίο διαθέτει οργανωμένο δίκτυο ρεύματος».

Τρεις παραλίες και προοπτική για τουριστική αξιοποίηση

«Το νησί -σύμφωνα με όσα γράφει η Dailymail- διαθέτει τρεις φυσικές παραλίες, με κυρίαρχη μια προστατευμένη αμμώδη ακτή μήκους 110 μέτρων, η οποία κρίνεται κατάλληλη για τη δημιουργία ιδιωτικού χώρου χαλάρωσης ή beach club. Η μορφολογία του προσφέρεται είτε για τη διαμόρφωση μιας εκτεταμένης ιδιωτικής κατοικίας είτε για την ανάπτυξη ενός οικολογικού θερέτρου υψηλών προδιαγραφών.

Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης (σκάφος ή θαλάσσιο ταξί) από την Πάτμο και τη Λέρο, η οποία διαθέτει αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα. Η εγγύτητά του στους Λειψούς, τους Αρκειούς και τα μνημεία της UNESCO στην Πάτμο προσδίδει επιπλέον προστιθέμενη αξία στο ακίνητο».

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του νησιού που κατά άλλους ανήκει σε ιδιώτες, που το απόκτησαν μετά από δικαστική προσφυγή και κατά έτερους υπήρξε παλιότερη «επένδυση» του γνωστού ηθοποιού Τζόνι Ντεπ,που φέρεται να το αγόρασε παλιότερα έναντι 4,2 εκατομμυρίων ευρώ αλλά χωρίς τελικά να το αξιοποιήσει.