Σε νυχτερινή επιχείρηση ανάσχεσης εχθρικών μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs) ενεπλάκη η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ).

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το ελληνικό σύστημα προχώρησε στη χρήση τριών βλημάτων, επιτυγχάνοντας την πλήρη κατάρριψη των στόχων σε άμεσο συντονισμό και συνεργασία με τις δυνάμεις αεράμυνας της χώρας.

Η ελληνική αποστολή βρίσκεται ανεπτυγμένη στην περιοχή, στο πλαίσιο της διεθνούς συμμαχικής πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept».

Κύριος αντικειμενικός σκοπός της παρουσίας της ΕΛΔΥΣΑ είναι η ενίσχυση της αντιαεροπορικής ομπρέλας και η ενεργός υποστήριξη της αμυντικής αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας απέναντι σε σύγχρονες αεροπορικές απειλές.