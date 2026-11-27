Το πρωί της Παρασκευής (27/11), κλιμάκιο εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο κατευθυνόταν για εκτέλεση υπηρεσίας, παρενέβη άμεσα σε τροχαίο ατύχημα μεταξύ μοτοσικλέτας και Ι.Χ. αυτοκινήτου, επί της οδού Πατησίων.

Οι εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες του Ε.Ε.Σ. προσέγγισαν με ασφάλεια τον τραυματία οδηγό της μοτοσικλέτας, αξιολόγησαν την κατάστασή του, προχώρησαν στην ακινητοποίηση αυχενικής μοίρας και στην ασφαλή αφαίρεση του κράνους, καθώς και στην τοποθέτηση αυχενικού κολάρου, παρέχοντάς του τις απαραίτητες Πρώτες Βοήθειες.

Παρέμειναν στο πλευρό του μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου και την ασφαλή διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές του Οργανισμού, οι οποίοι απέδειξαν για ακόμη μία φορά έμπρακτα την ετοιμότητα και την αφοσίωσή τους στη στήριξη του συνανθρώπου σε κάθε κρίσιμη στιγμή.