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Ο νέος γύρος συναντήσεων για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας διεξήχθη στα Χανιά. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας.

Στις αντιπροσωπείες μετείχαν Πρέσβεις, υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και λοιποί αξιωματούχοι των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΥΠΕΘΑ, οι δύο πλευρές προέβησαν σε ανασκόπηση της υλοποίησης των αμοιβαία συμφωνηθέντων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης για το 2026 και συζήτησαν το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το 2027.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό πνεύμα.

Η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί στην Τουρκία.