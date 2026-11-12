Αντιπαράθεση μέσω ασυρμάτου σημειώθηκε ανάμεσα σε ελληνική και τουρκική φρεγάτα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου, με αφορμή τις έρευνες του ερευνητικού σκάφους «Abeille Marengo» που συμμετέχει στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν το γαλλικό ερευνητικό σκάφος εισήλθε σε διεθνή ύδατα, με τουρκική φρεγάτα να του αποστέλλει μήνυμα μέσω ασυρμάτου, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Η αντίδραση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού ήταν άμεση, καθώς η φρεγάτα «Λήμνος» παρενέβη μέσω ασυρμάτου, ξεκαθαρίζοντας ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται βάσει του ελληνικού σχεδιασμού, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, και συνεχίζονται κανονικά.

Αναμενόμενη η τουρκική αντίδραση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές

Στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι η αντίδραση της Άγκυρας ήταν αναμενόμενη, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της αποστολής.

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι η ελληνική πλευρά ενεργεί με βάση την αρχή της αναλογικότητας, διασφαλίζοντας τις συνθήκες που προβλέπονται από τις ελληνικές και κυπριακές ναυτικές οδηγίες για την υλοποίηση του έργου.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, με το γαλλικό σκάφος να συνεχίζει τις εργασίες του σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό.