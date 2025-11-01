Επιμέλεια: Γ.Κ.

Υπό την πίεση των έντονων αντιδράσεων από πολίτες, τοπικούς φορείς αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοίνωσαν το απόγευμα του Σαββάτου (1 Νοεμβρίου), την αναθεώρηση του σχεδίου μαζικών αναστολών λειτουργίας καταστημάτων.

Στην επίσημη ανακοίνωσή τους, τα ΕΛΤΑ αναγνωρίζουν ότι βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία τους, επισημαίνοντας:

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πρόκληση από την ίδρυσή τους. Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες καταγράφουν ζημιές, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται ριζικά και με ταχύ ρυθμό».

Η Διοίκηση παραδέχεται ότι η οικονομική κατάσταση του οργανισμού βρίσκεται σε οριακό σημείο και προειδοποιεί πως χωρίς άμεσες παρεμβάσεις, η βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι ο στόχος δεν είναι η συρρίκνωση του δικτύου, αλλά η αναδιοργάνωσή του, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις κατ’ οίκον υπηρεσίες.

Κλείσιμο μόνο σε πόλεις με εναλλακτική λύση

Σύμφωνα με τη διευκρίνιση της Διοίκησης, τα «λουκέτα» θα περιοριστούν αρχικά σε καταστήματα που βρίσκονται σε αστικά κέντρα ή σε περιοχές όπου λειτουργούν άλλα υποκαταστήματα.

Για τις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, τα ΕΛΤΑ δεσμεύονται να προχωρήσουν σε τρίμηνη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να εξηγηθούν οι αναγκαίες αλλαγές και να εξασφαλιστεί η συνέχιση της εξυπηρέτησης.

«Για τις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας, οι μεταβολές θα υλοποιηθούν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος ενημέρωσης και προσαρμογής, με στόχο πάντα την παροχή καλύτερων υπηρεσιών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η Διοίκηση προβάλλει το νέο Πρόγραμμα «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον», καθώς και τη λειτουργία των «ψηφιακά εξοπλισμένων ταχυδρόμων», ως λύση που θα διασφαλίσει τη συνέχιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας καταστημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ