Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ να προχωρήσει στο κλείσιμο 204 καταστημάτων πανελλαδικά, στο πλαίσιο «εξορθολογισμού και αναδιοργάνωσης του δικτύου των Ελληνικών Ταχυδρομείων». Η διοίκηση κάνει λόγο για αναγκαία κίνηση προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οργανισμού, ενώ οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν την απόφαση «σχέδιο Αρμαγεδδών».

Από τον Τύρναβο μέχρι το Λουτράκι και τη Μεσσηνία οι διαμαρτυρίες πολιτών εντείνονται, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση κορυφώνεται. Το αίτημα της αντιπολίτευσης για ειδική συνεδρίαση στη Βουλή, έγινε δεκτό από τη Νέα Δημοκρατία.

Αντιπαράθεση στη Βουλή: «Δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις»

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας στις επικρίσεις, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει στηρίξει τα ΕΛΤΑ με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 250 εκατ. ευρώ και εθελουσία έξοδο προσωπικού, επισημαίνοντας ότι η αναδιάρθρωση ήταν αναγκαία για την επιβίωση του οργανισμού.

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υποστήριξε με παρέμβασή του ότι «τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα, αλλά πρέπει να επιβιώσουν».

«Το ζητούμενο είναι να επιβιώσουν. Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα. Πάρα πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Η αλληλογραφία είναι 10% αυτού που ήταν. Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψιν κάθε παράμετρος. Και αυτό γίνεται. Να τονίσω ότι τα χρήματα που έχουν μπει είναι για να επιβιώσει ο οργανισμός όχι το ανάποδο».

«Το ζήτημα δεν είναι καινούριο, είναι μια συζήτηση που ξεκίνησε από προηγούμενες κυβερνήσεις», σημείωσε, απευθυνόμενος στον βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδη Τσακαλώτο.

«Το θεσμικό πλαίσιο του Υπερταμείου, κ. Τσακαλώτε, εσείς το δημιουργήσατε. Τα ΕΛΤΑ έχουν σοβαρά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, και απαιτούνται δύσκολες αποφάσεις. Τα χρήματα που επενδύθηκαν έχουν στόχο να διασφαλίσουν την επιβίωση του οργανισμού», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις παλαιότερες διαφωνίες μεταξύ των τότε υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι «ως υπουργός Οικονομικών φερόσασταν να διαφωνείτε με τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Νίκο Παππά για τη μελέτη αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ».

Σχολιάζοντας τις σημερινές τοποθετήσεις, πρόσθεσε πως «σήμερα ακούσαμε τον Νίκο Παππά Νο 2, που μας είπε ότι οι αποφάσεις για τα ΕΛΤΑ δεν λαμβάνονται από τεχνοκράτες αλλά από πολιτικούς και τον αρμόδιο υπουργό».

Το θέμα έθεσε αρχικά ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς λέγοντας ότι «καταθέτουμε αίτημα διεξαγωγής έκτακτης κοινής συνεδρίασης των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου για το ζήτημα των ΕΛΤΑ, η διοίκηση των οποίων ανακοίνωσε ότι κλείνει 200 καταστήματα σε όλη τη χώρα» και πρόσθεσε ότι «μπορεί η επεξεργασία του φορολογικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή να μετατεθεί για μία δύο ημέρες αργότερα μπροστά στην ανάγκη να συζητηθεί το θέμα των ΕΛΤΑ παρουσία των αρμοδίων υπουργών, του Υπερταμείου και της διοίκησης των ΕΛΤΑ».

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος συντάχθηκε με το αίτημα και ζήτησε κατά τη συνεδρίαση «να προσέλθει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου καθώς εποπτεύει την τήρηση του Κανόνα των καθολικών υπηρεσιών των ΕΛΤΑ, που παρά την ιδιωτικοποίησή τους τα έχουν κρατήσει στο αντικείμενό τους».

Ο κ. Κουκουλόπουλος επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει σχετική ερώτηση πριν την ανακοίνωση των ΕΛΤΑ για το κλείσιμο των καταστημάτων με αυτό ως κεντρικό θέμα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, πρόσθεσε ότι «η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση των ΕΛΤΑ εγείρει σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά και τη λειτουργία της Βουλής και το πως κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να συμπεριφέρονται και να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς διαβούλευση και ενημέρωση».

Ο κ. Κατρίνης τόνισε ότι «κάποιοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ θα πρέπει να λογοδοτούν και να ενημερώνουν την Βουλή των Ελλήνων και είναι θέμα κύρους και αξιοπιστίας της κοινοβουλευτικής λειτουργίας».

Αίτημα για άμεση συνεδρίαση στη Βουλή

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας να πραγματοποιηθεί άμεσα η ειδική συνεδρίαση των Επιτροπών, ενδεχομένως τη Δευτέρα, ακόμη και με προσθήκη έκτακτης συνεδρίασης, εάν δεν είναι δυνατή η αναβολή της για το φορολογικό νομοσχέδιο.

Ο κ. Κακλαμάνης δεσμεύτηκε να επικοινωνήσει με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για τον προγραμματισμό της συζήτησης.

«Δεν είναι μόνο τεχνοκρατικό ζήτημα, αλλά θέμα εξυπηρέτησης των πολιτών, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων και των κατοίκων παραμεθόριων περιοχών», υπογράμμισε ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας.

Από πλευράς ΠΑΣΟΚ, ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε πως «ο αρμόδιος υπουργός πρέπει άμεσα να έρθει στη Βουλή. Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι οφείλουν να λογοδοτούν και να ενημερώνουν τη Βουλή των Ελλήνων».

Ζημίες και νέα στρατηγική, σύμφωνα με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ

Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, επιβεβαίωσε μιλώντας στο ERTnews την αναδιοργάνωση και το κλείσιμο των 204 καταστημάτων. Όπως ανέφερε, «η αναδιοργάνωση είναι αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού που εξελίσσεται τα τελευταία 2,5 χρόνια, με στόχο να μετατραπούν τα ΕΛΤΑ σε σύγχρονη επιχείρηση, ύστερα από 30 χρόνια αδράνειας».

Ο κ. Σκλήκας τόνισε ότι: «Οι πολίτες, ειδικά στην επαρχία, θα εξυπηρετούνται κατ’ οίκον μέσω ταχυδρόμων, οι οποίοι διαθέτουν πλέον ψηφιακά εργαλεία και τερματικά.Τουλάχιστον ένα ταχυδρομείο ανά νησί θα συνεχίσει να λειτουργεί.Οι υπάλληλοι των καταστημάτων που κλείνουν θα αξιοποιηθούν σε άλλες λειτουργίες, κυρίως στη διανομή.Η αναδιάταξη ανθρώπων σε πραγματικό έργο είναι απαραίτητη για να αυξηθεί η παραγωγικότητα», υπογράμμισε.

«Το τακτικό προσωπικό των ΕΛΤΑ, που δουλεύει στα καταστήματα, θα επανατοποθετηθεί σε άλλες λειτουργίες, κατά κύριο λόγο στη διανομή, δηλαδή στην κατ’ οίκον εξυπηρέτηση», ανέφερε.

Ο κ. Σκλήκας πρόσθεσε ότι «κανένα νησί δεν θα μείνει χωρίς κατάστημα ΕΛΤΑ», ενώ διευκρίνισε ότι η διανομή τον συντάξεων θα γίνεται όπως ακριβώς γινόταν μέχρι τώρα.

Μονοπρόσωπα ή το πολύ με δύο άτομα τα καταστήματα που κλείνουν και με πολύ χαμηλό τζίρο

«Η αλήθεια είναι ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται σε αδράνεια τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ σε όλη τους την ιστορία είχαν μία ελλειμματική λειτουργία», πρόσθεσε ο κ. Σκλήκας, επισημαίνοντας ότι τα καταστήματα που κλείνουν «είναι μονοπρόσωπα, με δύο το πολύ άτομα και τζίρο 5.000 ή 10.000 ευρώ, ενώ το κόστος λειτουργίας τους ανέρχεται στα 50.000 ευρώ».

«Αυτό που βγαίνει από την εξίσωση είναι: η ελλειμματική λειτουργία και η εξαιρετικά μικρή δραστηριότητα, όσον αφορά την προσέλευση ιδιωτών σε κάποια καταστήματα», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει η δυνατότητα του Πρακτορείου αλλά και των συνεργατών κούριερ που μπορούν να εξυπηρετήσουν.

Η θέση των εργαζομένων: «Καμία ενίσχυση, σε αντίθεση με την Ευρώπη»

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία των ταχυδρόμων επισημαίνει ότι σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι πάροχοι Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας λαμβάνουν κρατικές αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα ΕΛΤΑ δεν λαμβάνουν καμία αντίστοιχη ενίσχυση.

«Την ώρα που άλλη εταιρεία ξένων συμφερόντων χρηματοδοτείται από το κράτος με 50 εκατ. ευρώ ετησίως για να διατηρεί μία μεταφορική γραμμή, τα ΕΛΤΑ δεν λαμβάνουν ούτε κλάσμα αυτού του ποσού, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν πανελλαδικά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πού κλείνουν καταστήματα – Τοπικές αντιδράσεις

Μεσσηνία: Κλείνουν τέσσερα καταστήματα ΕΛΤΑ – Πεταλιδίου, Θουρίας, Μελιγαλά και Κυπαρισσίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διακοπή λειτουργίας στην Κυπαρισσία, που εξυπηρετούσε καθημερινά εκατοντάδες πολίτες, επαγγελματίες, αγρότες και ηλικιωμένους.

Θεσσαλία: Εννέα καταστήματα συνολικά αναστέλλουν τη λειτουργία τους. Μεταξύ αυτών, τα υποκαταστήματα σε Τύρναβο, Αγιά και Συκούριο (Π.Ε. Λάρισας). Στον Τύρναβο, κάτοικοι –κυρίως συνταξιούχοι– διαμαρτύρονται ρωτώντας «από πού θα παίρνουμε τη σύνταξή μας;». «Θα πηγαίνουμε Λάρισα, όπως κάνουμε με τη ΔΕΗ», δήλωσε χαρακτηριστικά κάτοικος.

Δυτική Μακεδονία: Κλείνουν έξι ταχυδρομεία. Το δημοτικό συμβούλιο Άργους Ορεστικού εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα καταδίκης, χαρακτηρίζοντας «εν κρυπτώ» τις αποφάσεις της διοίκησης.

Ηλεία: Οι πρώτες ανακοινώσεις αφορούν τα ΕΛΤΑ Γαστούνης, Λεχαινών, Κρέστενας, Ανδρίτσαινας, Λάλα και Εφύρας, με τις τοπικές κοινωνίες να εκφράζουν έντονη αναστάτωση και φόβους για περαιτέρω λουκέτα.

Ήπειρος: Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση για το κλείσιμο του ΕΛΤΑ στη Δημοτική Κοινότητα Ζίτσας, ενώ ανάλογο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Δήμος Τζουμέρκων.

Λακωνία: Ο δήμαρχος Μονεμβασίας Ηρακλής Τριχείλης ζητά να επανεξεταστεί το κλείσιμο του τοπικού καταστήματος, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει τράπεζα σε ακτίνα 25 χιλιομέτρων και ότι το ΕΛΤΑ εξυπηρετεί πάνω από 200 συναλλαγές ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών ΔΕΗ, ύδρευσης και τηλεφωνίας, καθώς και 170 συνταξιούχων.

Σέρρες: Στο Σιδηρόκαστρο, οι τρεις εργαζόμενοι ενημερώθηκαν αιφνιδίως ότι το κατάστημα παύει να λειτουργεί από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου. Οι κάτοικοι αντιδρούν, καθώς το ταχυδρομείο παρείχε κρίσιμες υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων.

Η συζήτηση για το μέλλον των Ελληνικών Ταχυδρομείων μεταφέρεται στη Βουλή, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι η αναδιοργάνωση είναι μονόδρομος για τη βιωσιμότητα του οργανισμού και την αντιπολίτευση να ζητά διασφάλιση ίσης πρόσβασης στις υπηρεσίες για όλους τους πολίτες — από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τα πιο απομακρυσμένα νησιά.

