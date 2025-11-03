Τα πρώτα 46 ταχυδρομικά καταστήματα των ΕΛΤΑ, σε όλη την Ελλάδα παύουν να λειτουργούν από σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών.

Τα περισσότερα εξ αυτών που κλείνουν, συνολικά 33, βρίσκονται στο νομό Αττικής, άλλα οκτώ βρίσκονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ένα στην Πάτρα, ένα στη Ρόδο, ένα στα Ιωάννινα, ένα στην Ιεράπετρα Λασιθίου και ένα στα Χανιά.

Κλειστά λοιπόν θα είναι από σήμερα τα ακόλουθα καταστήματα των ΕΛΤΑ:

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171), ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΙΜΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR), ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΑΚΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18), ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49), ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13), ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΝΟΡΜΑΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54), ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14), ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 3, ΑΧΑΪΑΣ ΡΟΔΟΥ 2, ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.), ΧΑΝΙΩΝ

Συνολικά αναμένεται να κλείσουν 204 καταστήματα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, ωστόσο πριν από δύο μέρες, συγκεκριμένα το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, ανακοινώθηκε πως αναστέλλεται για τρεις μήνες το κλείσιμο των υπόλοιπων καταστημάτων στην περιφέρεια.

Η εν λόγω απόφαση για την τρίμηνη αναστολή στην Περιφέρεια όσον αφορά το κλείσιμο των υπόλοιπων καταστημάτων, συνεχίζει να προκαλεί έντονες και εύλογες αντιδράσεις. Το θέμα των ΕΛΤΑ αναμένεται να συζητηθεί την Τρίτη στη Βουλή.

Η επίσημη ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας τους.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες καταγράφουν ζημιές, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ριζικά και ραγδαία. Επιπλέον, οι Ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν πλέον καμία κρατική ενίσχυση. Αν δεν ληφθούν τώρα οι απαραίτητες αποφάσεις, μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες – απειλώντας τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η διοίκηση επιλέγει να δράσει με ευθύνη και ρεαλισμό. Ο μετασχηματισμός που εφαρμόζεται δεν έχει στόχο τη συρρίκνωση, αλλά τη διάσωση και την αναγέννηση των ΕΛΤΑ ως μια σύγχρονη, αποδοτική εταιρεία υπηρεσιών.

Αντιμετωπίζονται χρόνια φαινόμενα αδράνειας, που κρατούσαν δεκάδες εργαζομένους χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, ενώ ταυτόχρονα έλειπαν εκεί όπου υπήρχε πραγματική ανάγκη. Με το νέο πλάνο, αυτοί οι πόροι επανατοποθετούνται στο έργο της διανομής και της εξυπηρέτησης του πελάτη – εκεί όπου χτίζεται καθημερινά η αξιοπιστία και η εικόνα των ΕΛΤΑ.

Τίποτα από όλα αυτά δεν αναιρεί τον κοινωνικό ρόλο της εταιρείας. Αντίθετα, τον ενισχύει μέσα από νέα εργαλεία και τεχνολογία. Οι υπηρεσίες που κάποτε απαιτούσαν φυσική παρουσία στο κατάστημα, σήμερα παρέχονται στην πόρτα του πολίτη, μέσω του προγράμματος “ΕΛΤΑ κατ’ οίκον” και του ψηφιακού ταχυδρόμου, που εξοπλίζεται με tablet και POS για να εξυπηρετεί τους πελάτες γρήγορα, με ασφάλεια και συνέπεια. Η πλειονότητα των συναλλαγών –επιστολές, δέματα, πληρωμές– πραγματοποιείται πλέον εκτός καταστήματος. Το φυσικό κατάστημα, που άλλοτε αποτελούσε τον πυρήνα της δραστηριότητας, έχει σε πολλές περιοχές περιοριστεί σε ελάχιστο αντικείμενο.

Τα ΕΛΤΑ μεταβάλλουν το μοντέλο λειτουργίας τους, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους και με τρόπο που θα εγγυάται την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στην πόρτα του κάθε πολίτη ακόμη και της πιο απομακρυσμένης περιοχής της χώρας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοινώνει ότι έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των καταστημάτων που διατηρεί στην επικράτεια με βασικό κριτήριο τον όγκο των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτά προχωράει σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα».

Σε βάθος τριμήνου οι αλλαγές στην περιφέρεια

Σε πρώτη φάση, λοιπόν, η αναστολή λειτουργίας θα ισχύσει από σήμερα Δευτέρα μόνο για τα καταστήματα σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες νομών, για τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου με γνώμονα την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, ενώ θα εξεταστεί και η λειτουργία πρακτορείων, εφόσον είναι εφικτό και υπάρξει ενδιαφέρον.

Σε συσκέψεις που είχαν προηγηθεί επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου, η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας, με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.