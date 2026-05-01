Ρεπορτάζ: Λυδία Παππά

«Που πηγαίνουμε παιδιά τώρα, δεν πάμε σε ένα εστιατόριο να σας κάνω το τραπέζι, που είστε τόσες ώρες μαζί μου και έχω πεινάσει και εγώ;».

Ο ηλικιωμένος πιστολέρο έξω από το γραφείο της ανακρίτριας, το μεσημέρι της Παρασκευής, πίστευε ότι δεν θα πάει στη φυλακή, κυρίως λόγω ηλικίας, και πρότεινε στους αστυνομικούς να πάνε ακόμη και σε… εστιατόριο.

Ο άνθρωπος που έγινε πρωτοσέλιδο για τον τρόμο που σκόρπισε στην Αθήνα, με δύο επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο Αθηνών, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους, μετά την προφυλάκισή του θα καταθέσει αίτηση αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης που του έχει επιβληθεί, με το μέτρο του κατ οίκον περιορισμού με βραχιολάκι.

Ο δικηγόρος του, Βασίλης Νουλέζας, περιμένει να δει και το αποτέλεσμα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, και τονίζει ότι δεν γνωρίζει αν είχε διαγνωσθεί με ψυχικό νόσημα το 2019.

Ακολουθεί η δήλωσή του:

«Υπάρχει ειδική νομοθετική πρόβλεψη για τους υπερήλικες που μπορούν να κρατηθούν με ηλεκτρονική επιτήρηση, ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα με άλλες εγγυήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής είτε επανάληψης της ίδιας αξιόποινης συμπεριφοράς.

Στενό συγγενικό του πρόσωπο, που ζει στην επαρχία, με το οποίο έχει στενούς δεσμούς, θα αναλάβει την ευθύνη φιλοξενίας της φροντίδας που χρειάζεται, διότι αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά και εξαιτίας του γήρατος.

Δε νοείται ένας άνθρωπος 90 χρονών να παραμείνει στη φυλακή, είναι ζήτημα.

Η απόφαση της 3ης Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αθηνών είναι αντικειμενικά ανεπαρκώς αιτιολογημένη.

Υπέρμετρα αυστηρή σκληρή, και εδώ πλέον τίθεται ζήτημα ανθρωπισμού, διότι πρόκειται για έναν άνθρωπο εξαντλημένο, αποκαμωμένο, αδύναμο, ηλικίας 90 χρονών, που διατάχθηκε να εγκλειστεί σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Δεν θα σχολιάσω περαιτέρω την διάταξη της κυρίας ανακρίτριας, πιστεύω όμως είχε την δυνητική ευκαιρία να επιλέξει από την νομική φαρέτρα άλλο μέτρο.

Διότι έτσι θα εκτεθεί σε κίνδυνο η ζωή του κρατουμένου.

Επαναλαμβάνω, όπως απολογήθηκε άλλωστε, ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ούτε να τραυματίσει κανέναν συνάνθρωπό του, άλλωστε κατέθεσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να αποζημιώσει αστικά με 2000 € τον καθένα τραυματία, για τα έξοδα νοσηλείας και αποθεραπείας, ζητώντας ταπεινά συγγνώμη για την ταλαιπωρία και την στεναχώρια που προκάλεσε».