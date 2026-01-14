Σε «πεδίο μάχης» μετατρέπονται τα μπλόκα των αγροτών της Θεσσαλίας, καθώς η χθεσινή συνάντηση μερίδας τους, στο Μέγαρο Μαξίμου δίχασε τον αγροτικό κόσμο και προκάλεσε την οργή όσων δεν πήγαν στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό.

Η επόμενη μέρα της συνάντησης βρίσκει τον θεσσαλικό κάμπο να βράζει, με περιστατικά που θυμίζουν άλλες εποχές και την οργή να ξεχειλίζει στη Νίκαια και τον Πλατύκαμπο.

Σαμποτάζ και συνθήματα πάνω στα τρακτέρ: «Δεν έχουν θέση εδώ»

Το κλίμα έγινε πολεμικό αργά χθες βράδυ στο μπλόκο της Νίκαιας, -όπως γράφει το trikalanews– στο «στρατηγείο» των σκληροπυρηνικών της Θεσσαλίας. Στόχος έγιναν οι αγρότες που επέλεξαν να σπάσουν την κοινή γραμμή και να ανηφορίσουν στην Αθήνα για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι προχώρησαν σε δολιοφθορές στα τρακτέρ των συμμετεχόντων στη σύσκεψη. Σκισμένα λάστιχα και η λέξη «ΠΡΟΔΟΤΕΣ» γραμμένη με σπρέι πάνω στα μηχανήματα, συνθέτουν το σκηνικό της έντασης.

Η απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας ήταν ακαριαία και αμείλικτη: «Αποβολή» από το μπλόκο για όσους συμμετείχαν στον «διάλογο-παρωδία», όπως τον χαρακτηρίζουν, θεωρώντας ότι νομιμοποίησαν την κυβερνητική τακτική του «διαίρει και βασίλευε».