Βίντεο – Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Γαμβέτα στο κέντρο της Αθήνας, δέντρο έπεσε στον δρόμο, προκαλώντας τροχαίο ατύχημα, καθώς χτύπησε έναν αναβάτη μηχανής και ένα διερχόμενο όχημα.

Ο αναβάτης μεταφέρθηκε με τραύματα στο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στη «Ζούγκλα», ο αναβάτης σώθηκε από θαύμα, καθώς η πτώση του δέντρου σταμάτησε πάνω στο τζιπ, αλλιώς θα το έλιωνε. Περίοικοι που μίλησαν στην κάμερα της «Ζούγκλας», ανέφεραν ότι πολλά από τα δέντρα της περιοχής είναι σάπια και πρέπει να ελεγχθούν από τον Δήμο, για να μην υπάρξουν και άλλα ατυχήματα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: