Zougla Newsroom

Είναι γεγονός πως η πανδημία του κορωνοϊού που ξέσπασε το 2020 και απασχόλησε, και συνεχίζει να απασχολεί την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, έφερε στην επιφάνεια και το φαινόμενο της αμφισβήτησης συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων.

Η κοινωνία έφτασε σε σημείο να διχαστεί για τους εμβολιασμούς, την υποχρεωτικότητα, για το τι είναι καλό για την υγεία των πολιτών, ενώ υπήρξαν και κοινωνικές ομάδες, αλλά και επιστήμονες που έφτασαν σε σημείο να συγκρουστούν με το σύστημα κι αυτό είχε πολλές συνέπειες.

Από τη μια λοιπόν πλευρά, εκείνοι που υποστήριξαν πως τα πάντα έγιναν για το καλό, την ασφάλεια και την προστασία της ανθρωπότητας, και από την άλλη, εκείνες οι φωνές που υποστήριξαν την αντίθετη άποψη.

Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για την προστασία, τόσο του ελληνικού, όσο και του παγκόσμιου πληθυσμού από την Covid-19, δίχασε και συνεχίζει να διχάζει μεγάλο ποσοστό πολιτών στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Παρόλο που τα εμβόλια στο παρελθόν έχουν σώσει ζωές, οι παρενέργειες αυτών των σκευασμάτων κατά του κορωνοϊού άρχισαν να γίνονται αντικείμενο σοβαρής αντιπαράθεσης με αποκορύφωμα τις προσφυγές στη Δικαιοσύνη, αρχής γενομένης από το εξωτερικό, ενώ αργότερα ακολούθησαν και περιπτώσεις στην Ελλάδα.

Με αφορμή αυτές τις αντιπαραθέσεις, αναπτύχθηκαν ακόμα και σενάρια συνωμοσίας από άτομα που θέλησαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση αυτή, με αποτέλεσμα να μπερδέψουν ακόμα περισσότερο τους πολίτες.

Τα ερωτήματα λοιπόν και η αναζήτηση της αλήθειας παραμένουν ακόμα και σήμερα, με πολλούς να υποστηρίζουν πως στο μέλλον η αλήθεια δεν μπορεί να μείνει κρυφή.

Σε αυτό το πλαίσιο, έξι επιστήμονες μίλησαν στην τηλεόραση του Zougla.gr γι’ αυτό το φαινόμενο που συνεχίζει να διχάζει την ελληνική κοινωνία.

Ο Γιώργος Περδικάρης, Χημικός – Ιατρός, αρνήθηκε να εμβολιαστεί, με αποτέλεσμα να τεθεί σε αναστολή. Έπειτα όμως επέστρεψε στην εργασία του. Μιλά για την εμπειρία του σε ασθενείς με κορωνοϊό εκείνη την περίοδο, ενώ αναφέρεται και σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα θεραπείας που εφαρμόζονταν.

Ο Σπύρος Ντίλης, Φυσικός – Δικηγόρος και Μεταπτυχιακός Φαρμακορύθμισης στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, τοποθετείται για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού τον καιρό της πανδημίας , αλλά και για την απόφαση του ΣτΕ να την κρίνει συνταγματική. Παράλληλα αποκαλύπτει πως ετοιμάζονται νέες αγωγές από Έλληνες πολίτες που πιστεύουν πως η υγεία τους επιδεινώθηκε, έπειτα από εμβολιασμό κατά της Covid.

O χειρουργός Δημήτρης Γάκης, πρώην Διοικητής του ΑΧΕΠΑ, από την πλευρά του, αναφέρεται στην ιστορία του ιού. Πώς δηλαδή προϋπήρχε και πώς καταλήξαμε στην πανδημία, ενώ δίνει και απαντήσεις για τις ενδείξεις σχετικά με τα εάν ο ιός ξέφυγε από εργαστήριο ή δημιουργήθηκε φυσικά. Ο Καθηγητής Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας, Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης, μιλά μεταξύ άλλων για τα τελευταία δεδομένα και τις έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με την ασφάλεια και τις παρενέργειες συγκεκριμένων σκευασμάτων.

Από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Βασσαράς, Ιατρός Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και Μεταπτυχιακός Νευροανοσολογίας στο ΑΠΘ, αναφέρεται στο πρωτόκολλο θεραπείας που είχαν αναπτύξει την περίοδο της πανδημίας στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Παράλληλα τοποθετείται για τα νέα φάρμακα κατά της Covid, αλλά και για ουσίες που αποδείχθηκαν ότι βοηθούσαν στην αντιμετώπιση της νόσου. Στην εκπομπή μίλησε ακόμα ο Διδάκτωρ Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, ο οποίος, παρόλο που διώχθηκε πειθαρχικά από τον Ιατρικό Σύλλογο την περίοδο της πανδημίας, λόγω κάποιων δημόσιων τοποθετήσεών του, πριν από λίγο καιρό αθωώθηκε.

Παρακολουθήστε όλα όσα είπαν στην εκπομπή: