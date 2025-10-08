Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η πρόβλεψη για σήμερα Τετάρτη 08/10/2025, είναι ότι θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν καταιγίδες ιδιαίτερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά ακολουθεί η μετεωρολογική πρόβλεψη:

Πρόγνωση για Τετάρτη 08-10-2025

Βροχές και καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές έως το νωρίς πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Γενικά χαρακτηριστικά

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και στη νότια νησιωτική χώρα καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές έως νωρίς το πρωί, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα νότια. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία-Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νότιο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα βροχών κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην περιοχή των Σποράδων 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικά ⚠️ έντονες ⚡️καταιγίδες τις επόμενες ώρες στις Κυκλάδες ⚠️Δείξε προσοχή υπάρχει πιθανότητα τοπικά Πλημμυρικών φαινομένων Δείτε 🌧️στον χάρτη του την κίνηση των φαινομένων σε όλη τη χώρα

— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) October 7, 2025



Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και στην Κρήτη δυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου-Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες έως νωρίς το πρωί πιθανως να είναι τοπικά ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη (09-10-2025)

Σχεδόν αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές έως τις μεσημβρινές ώρες στο Αιγαίο και την Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς .

Πρόγνωση για την Παρασκευή (10-10-2025)

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο (11-12/10/2025)

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο το Σάββατο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.