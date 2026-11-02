Οργή και αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που, πίσω από τη βιτρίνα της φιλανθρωπικής ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», φέρεται να υπεξαίρεσε εκατομμύρια ευρώ, εκμεταλλευόμενη τον ανθρώπινο πόνο. Οι υποκλαπείσες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ρίχνουν «φως» στον κυνισμό με τον οποίο τα βασικά μέλη, και κυρίως ο 37χρονος ιδρυτής και η 35χρονη σύντροφός του, κατασπαταλούσαν τα χρήματα που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά.