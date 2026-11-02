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Οργή και αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που, πίσω από τη βιτρίνα της φιλανθρωπικής ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», φέρεται να υπεξαίρεσε εκατομμύρια ευρώ, εκμεταλλευόμενη τον ανθρώπινο πόνο. Οι υποκλαπείσες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ρίχνουν «φως» στον κυνισμό με τον οποίο τα βασικά μέλη, και κυρίως ο 37χρονος ιδρυτής και η 35χρονη σύντροφός του, κατασπαταλούσαν τα χρήματα που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά.
Σουίτες σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξέφρενα γλέντια στα μπουζούκια
Το κύκλωμα δεν δίσταζε να σκορπάει τα χρήματα από τους εράνους, που έκανε για… δήθεν «καλό σκοπό» σε πολυτελείς σουίτες ξενοδοχείων, με κόστος 500 ευρώ για λίγες μόνο ώρες. Χαρακτηριστική της άνεσης με την οποία κινούνταν, είναι η τηλεφωνική συνομιλία του 37χρονου με υπάλληλο πολυτελούς ξενοδοχείου, στην οποία ζητά σουίτα για «ημιδιαμονή» στη Θεσσαλονίκη. Στον διάλογο, ο κατηγορούμενος τονίζει: «Είμαι πελάτης καταρχάς, έρχομαι πολύ συχνά. Παίρνω συνήθως τη σουίτα στον 2ο όροφο, τη γωνιακή… Θέλω σουίτα με θέα στον κήπο». Μάλιστα, δεν δίστασε να κλείσει τη σουίτα με κόστος 487 ευρώ, προτείνοντας στον υπάλληλο να πληρώσει αποκλειστικά με μετρητά.
Ποτά 1.000 ευρώ, φιλοδωρήματα και… γυναίκες
Ακόμα πιο κυνικός είναι ο διάλογος του Φιρινίδη με γνωστό μετρ νυχτερινού κέντρου, τον οποίο καλεί για να κλείσει το πρώτο τραπέζι του μαγαζιού. Ο 37χρονος ζητά κατανάλωση σε ποτά ύψους 1.000 ευρώ, υπόσχεται «μπουρμπουάρ» 500 ευρώ απευθείας στον μετρ, ενώ τον αφήνει να κανονίσει μόνος του τα λουλούδια, με τη φράση «ό,τι μου πεις εσύ».
Κατά την οργάνωση της βραδιάς, ο μετρ ρωτά αν στο τραπέζι πίσω τους θα ήθελε να καθίσουν γυναίκες. Η απάντηση του ιδρυτή της ΜΚΟ, που υποτίθεται ότι μάζευε χρήματα για άρρωστα παιδιά, ήταν αφοπλιστική: «Θέλω (σ.σ. γυναίκες). Την άλλη φορά πώς την πατήσαμε έτσι ρε…;».
Δείτε τον διάλογο:
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Μετρ: «Πρώτο (τραπέζι)… Τι θες να βάλουμε με κατανάλωση; Ένα χιλιάρικο; Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό;»
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Φιρινίδης: «Ναι, ναι, ναι, ναι».
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Μετρ: «Και τα λουλούδια ό,τι μου πεις εσύ».
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Φιρινίδης: «Ωραία, και 500 σε σένα;»
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Μετρ: «Εντάξει, ό,τι γουστάρεις… Θες γυναίκες ή όχι;»
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Φιρινίδης: «Θέλω. Την άλλη φορά πώς την πατήσαμε έτσι ρε…;»
Η «βιτρίνα» των Social Media
Η οργάνωση δημοσίευε φωτογραφίες των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας έκκληση για δωρεές. Συχνά, ωστόσο, παραπλανούσαν το κοινό: παρουσίαζαν το ίδιο παιδί με διαφορετικό όνομα, χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες άλλων παιδιών (ακόμη και από το εξωτερικό), ή συνέχιζαν να ζητούν χρήματα για παιδιά που είχαν ήδη αποβιώσει, αποκρύπτοντας τα πραγματικά στοιχεία ακόμη και από τους εθελοντές της οργάνωσης.
Επιπλέον, έκαναν εράνους χωρίς την απαιτούμενη νόμιμη άδεια από τις αρμόδιες Αρχές. Οι δωρεές γίνονταν είτε στους λογαριασμούς της ΜΚΟ, είτε –παρανόμως– σε προσωπικούς λογαριασμούς του Φιρινίδη (π.χ. μέσω IRIS). Οι συνολικές πιστώσεις στους λογαριασμούς της ΜΚΟ ξεπέρασαν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ (συν πάνω από 1,1 εκατ. σε προσωπικούς λογαριασμούς). Από τα χρήματα αυτά, μόλις ένα ελάχιστο ποσοστό κατέληγε τελικά στις οικογένειες.
Τα «ψίχουλα» στους ωφελούμενους και η μερίδα του λέοντος στο αρχηγικό δίδυμο
Το αρχηγικό δίδυμο του Φιρινίδη και της συζύγου του είχε τον απόλυτο έλεγχο των οικονομικών. Ενημέρωναν ψευδώς τους γονείς των παιδιών που είχαν ανάγκη από περίθαλψη και ιατρική βοήθεια ότι είχαν συγκεντρωθεί πολύ μικρότερα ποσά και κρατούσαν το πλεόνασμα για την χλιδάτη ζωή τους. Αρχικά, απέδιδαν στους γονείς τα χρήματα σε μετρητά, αλλά αργότερα –όταν άρχισαν οι τραπεζικοί έλεγχοι– συνεργάστηκαν με εταιρεία προπληρωμένων καρτών, τις οποίες «φόρτιζαν» με τα ποσά που οι ίδιοι επέλεγαν.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα σε δείγμα 35 εκ των 74 υποθέσεων παιδιών για τα οποία έγινε έρανος, οι οικογένειες έλαβαν αθροιστικά 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ είχαν συγκεντρωθεί 3,9 εκατ. ευρώ (υπεξαίρεση 2,8 εκατ. ευρώ μόνο για αυτές τις περιπτώσεις).