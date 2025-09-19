Είκοσι και πλέον χρόνια από την μυστηριώδη εξαφάνιση του 20χρονου Βρετανού Steven Cook, ο οποίος χάθηκε την πρώτη νύχτα των διακοπών του στα Μάλια, η Ελληνική Δικαιοσύνη καλεί σε δίκη, στις 21 Οκτωβρίου, 38χρονο Βρετανό με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας σε βάρος του άτυχου νεαρού, απομεινάρια της σορού του οποίου βρέθηκαν τυχαία, πριν οκτώ χρόνια, σε πηγάδι της περιοχής στην οποία χάθηκε στην Κρήτη.

Ο 38χρονος παραπέμπεται σε δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου και είναι μία εξέλιξη, όπως αποκάλυψε το Cretalive.gr, που αιφνιδίασε τους πάντες στη Βρετανία, από την οικογένεια του Steven μέχρι και τους αστυνομικούς που είχαν χειριστεί τις πολυετείς έρευνες για τη λύση του μυστηρίου. Φυσικά, η παραπομπή του για μία τέτοια κατηγορία έχει «κεραυνοβολήσει» και τον ίδιο τον κατηγορούμενο, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν βρισκόταν καν στην Κρήτη την περίοδο της εξαφάνισης του Στίβεν, ενώ κάνει λόγο για μεθοδευμένη καταγγελία σε βάρος του.

Σίγουρα η δικαστική αυτή εξέλιξη δίνει «φιλί ζωής» στην όλη υπόθεση που βρίσκεται στα όρια της παραγραφής λόγω 20ετίας και δικονομικά πλέον παρέχεται το χρονικό περιθώριο περαιτέρω διερεύνησης της.

Σε «σοκ» η οικογένεια του Steven Cook και η Βρετανική Αστυνομία

Όλα ξεκίνησαν όταν η πρώην σύζυγος του 38χρονου που κατηγορείται για τον φόνο, με την οποία βρίσκονται σε σφοδρή αντιδικία για την επιμέλεια των παιδιών, απέστειλε e-mail στις Αρχές. Η αποστολέας ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους και ενώ αυτός βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, της έκανε κάποιες αποκαλύψεις για διάφορα πράγματα, ένα από τα οποία αφορούσε, όπως πιστεύει, την υπόθεση της εξαφάνισης του Στίβεν Κουκ, στα Μάλια το 2005.

Της είπε ότι ο ίδιος βρισκόταν στα Μάλια το 2005 και εργαζόταν σε μπαρ, ενώ έκανε και τον «κράχτη» για την πώληση εισιτηρίων σε τουριστικό πλοιάριο. Κάποια στιγμή το 2017, ενώ ετοίμαζε δείπνο, εκείνος επέστρεψε στο σπίτι και ευρισκόμενος υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών, της είπε ότι υπήρξε καυγάς με ένα αγόρι, το οποίο πιστεύει ότι ήταν ο Στίβεν Κουκ αλλά δεν είναι σίγουρη αν ο καυγάς ήταν με τον ίδιο ή υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας. Το αγόρι ήταν μεθυσμένο, δέχθηκε μία γροθιά στο πλάι του κεφαλιού και πέθανε στην αγκαλιά του». Η ίδια περιγράφει ακόμα ότι ο 38χρονος «είχε ξεσπάσει σε κλάματα, λέγοντας της ότι η σορός ήταν σε ένα πηγάδι».

Στις 17 Φεβρουαρίου του 2017 μεταδόθηκε για πρώτη φορά στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης η είδηση για την ανεύρεση της σορού του Στίβεν Κουκ στο πηγάδι των Μαλίων. Η πρώην σύζυγος καταθέτει ότι την συγκεκριμένη ημέρα εκείνος «απείλησε με αυτοκτονία και αξιολογήθηκε από ψυχιατρική βοηθό με την αστυνομία να είναι παρούσα».

Η μάρτυρας ακόμα επικαλείται τις ιδιόχειρες σημειώσεις ενός ημερολογίου αλλά και ένα ασημένιο βραχιόλι, το οποίο έφερε δύο χαρακτηριστικές διακοσμητικές μπάλες, και το οποίο φέρεται «να ανήκε στο αγόρι των Μαλίων». Στοιχεία που φυσικά θα διερευνηθούν και θα αξιολογηθούν από τις Αρχές. Για το μεν ημερολόγιο θεωρείται βέβαιο ότι θα χρειαστεί δικαστικός γραφολόγος, για το δε βραχιόλι, τουλάχιστον ανεπίσημα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αναγνωρίζεται από την οικογένεια του Στίβεν, ως ξεκάθαρα δικό του αντικείμενο.

«Δεν ήμουν καν στην Ελλάδα τότε» ισχυρίζεται ο 38χρονος

Ο 38χρονος Βρετανός που εμφανίστηκε ενώπιον των Αρχών της χώρας του στο πλαίσιο της δικαστικής συνδρομής που ζητήθηκε από την Ελλάδα, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, ισχυριζόμενος ότι δεν βρισκόταν καν στην Ελλάδα την περίοδο εκείνη. «Πρόκειται για ψευδή ισχυρισμό από την πρώην σύντροφο μου, αν ελέγξετε, δεν ήμουν καν στη χώρα εκείνη την εποχή» ισχυρίστηκε, αποδίδοντας τα λεγόμενα της πρώην συζύγου του στην μεταξύ τους σκληρή αντιδικία για τα παιδιά.

Πάντως κατά την εισαγγελική λειτουργό, «την περίοδο εκείνη από τις Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων σε βρετανούς πολίτες γινόταν μόνο δειγματοληπτικός έλεγχος κατά την είσοδο ή την έξοδο από την Ελλάδα καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν κράτος μέλος της Ε.Ε. γεγονός το οποίο προδήλως γνώριζε ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα και το έτος 2010 καθόσον βρέθηκε καταχώρηση στοιχείων του στις 3 Σεπτεμβρίου του 2010 με σημείο ελέγχου το αεροδρόμιο της Ζακύνθου».

Το σκεπτικό της παραπομπής

Η εισαγγελέας που εισηγήθηκε την παραπομπή του 38χρονου σε δίκη έκρινε ότι «μπορεί η μάρτυρας να βρίσκεται σε αντιδικία με τον πρώην σύζυγο της, αυτό ωστόσο δεν την καθιστά άνευ άλλου τινός αναξιόπιστη μάρτυρα. Συμβαίνει πρώην σύζυγοι να αποκαλύπτουν μυστικά που ο ένας είχε εμπιστευτεί στον άλλον στο παρελθόν και δεν είναι σπάνιο φαινόμενο κάποιος να προβεί σε συνταρακτικές αποκαλύψεις για τον εαυτό και τη ζωή του, όντας υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών» υποστηρίζει. «Επέλεξε να αποκαλύψει για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2024 όσα γνώριζε ήδη από το 2017. Η έγγαμη σχέση είχε λήξει ήδη από το 2019 οπότε και τον έδιωξε από το σπίτι και έκτοτε βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών».

Η εισαγγελική λειτουργός θεωρεί ακόμα «απίθανο η γυναίκα να εμπνεύστηκε και να κατασκεύασε ένα φανταστικό σενάριο εμπλοκής του πρώην συζύγου της στην παλιά υπόθεση ανθρωποκτονίας του Steven Cook που ήδη εκκρεμούσε στις ελληνικές αρχές από το 2006 και η οποία είχε τεθεί στο αρχείο αγνώστων δραστών, προκειμένου να το επικαλεστεί στην μεταξύ τους αντιδικία». Και συμπληρώνει: «Η επιμονή της να καταγγείλει όσα γνώριζε τόσο στις βρετανικές όσο και στις ελληνικές αρχές, που κατά τεκμήριο θα μπορούσαν να τα επαληθεύσουν ή να τα διαψεύσουν, υποδηλώνει αποφασιστικότητα στη λήψη της αποφάσεως της να αποκαλύψει την αλήθεια, την οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα, έκρυβε, προδήλως από φόβο μήπως ο κατηγορούμενος πραγματοποιήσει την απειλή του ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της».

Πολλοί είναι εκείνοι που δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι η υπόθεση έφτασε μέχρι το ακροατήριο με μοναδικό στοιχείο την κατάθεση, επί της ουσίας, της πρώην συζύγου. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη δίκη και στο κατά πόσο ο 38χρονος θα βρεθεί στο εδώλιο για να δικαστεί, δεδομένου ότι αρνείται τα πάντα, ακόμα και την παρουσία του στην Κρήτη. Ζητούμενο για την οικογένεια του Στίβεν είναι να βρεθούν στοιχεία ή μαρτυρίες που ίσως «φωτίσουν» περαιτέρω το ομιχλώδες σκηνικό.