Ένα μήνα συμπληρώνει υπό ελληνική διοίκηση η φρεγάτα FDI «Κίμων» (Belharra), το νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού.

Σημειώνεται πως έχει ενταχθεί στη Διοίκηση Στόλου και βρίσκεται σε φάση επιχειρησιακής αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα η διαδικασία αξιολόγησης αναμένεται να διαρκέσει περίπου έξι μήνες, διάστημα κατά το οποίο θα ελεγχθούν τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες του υπερσύγχρονου πλοίου, πριν ενταχθεί πλήρως στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με την οποία ζητά τον κατάπλου της φρεγάτας στη Ρόδο.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτρη Χούπη, με το αίτημα η «Κίμων» να καταπλεύσει στο νησί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 78η Επέτειο Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, τόσο την παραμονή, 6 Μαρτίου 2026, όσο και ανήμερα της εορτής, στις 7 Μαρτίου 2026.

Η παρουσία της νέας φρεγάτας στις επετειακές εκδηλώσεις, εφόσον εγκριθεί, αναμένεται να προσδώσει ιδιαίτερο συμβολισμό, αναδεικνύοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος και της ναυτικής παρουσίας της χώρας στο Αιγαίο.