Το φαινόμενο του αυτοτραυματισμού παιδιών και εφήβων στη χώρα μας αποκτά ανησυχητικές διαστάσεις, με τα ποσοστά να εμφανίζουν σημαντική αύξηση την τελευταία δεκαετία. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κ. Αγαπηδάκη, μίλησε στο ΕΡΤnews για την πρόσφατη ενημερωτική καμπάνια, αλλά και για τα αίτια που οδηγούν τα παιδιά σε αυτοτραυματισμό.

Όπως εξήγησε: «Είναι όντως ψηλά τα ποσοστά και είναι κάτι το οποίο παρέμενε στη σκιά, παρέμενε κάτω από το χαλί. Αφορά ένα πολύ υψηλό ποσοστό παιδιών στη χώρα μας, το ποσοστό έχει αυξηθεί τα τελευταία δέκα χρόνια. Μιλάμε για το 20% των παιδιών, ένα στα έξι παιδιά στη χώρα μας, αυτοτραυματίζεται και από την έρευνα που είδαμε διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό παιδιών, τα οποία ξέρουν άνω του 70% κάποιον φίλο τους που τραυματίζεται, που σημαίνει ότι το 20% το ένα στα έξι, είναι υποεκτιμημένο. Στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερο».

Η κα Αγαπηδάκη τόνισε ότι οι πρώτες αντιδράσεις μετά την καμπάνια αφορούσαν παιδιά ηλικίας 10 έως 13 ετών που εμφάνιζαν σημάδια αυτοτραυματισμού.

Τι οδηγεί τα παιδιά στον αυτοτραυματισμό

Σύμφωνα με την ίδια, τα παιδιά δυσκολεύονται να διαχειριστούν αρνητικά συναισθήματα όπως ο θυμός, η απελπισία, ο φόβος και το άγχος. «Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Να μην μπορείς να αντέξεις τον πόνο τον ψυχικό και να προκαλέσεις ένα σωματικό πόνο για να σε αποσπάσει από αυτόν».

Αρκετά περιστατικά καταλήγουν στα Επείγοντα χωρίς πρόθεση αυτοκτονίας, καθώς το τραύμα μπορεί να είναι πιο σοβαρό. Οι πιο συχνές μορφές αυτοτραυματισμού περιλαμβάνουν κοψίματα και καψίματα με αιχμηρά αντικείμενα, όπως διαβήτες, χάρακες ή ξυράφια. «Τα παιδιά δεν το κάνουν για να τραβήξουν την προσοχή. Το κάνουν γιατί υποφέρουν».

Η συνεχής σύνδεση με τα social media επιτείνει τη μοναξιά και την αποξένωση, αυξάνοντας άγχος και κατάθλιψη. «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν έμμεση, αλλά σημαντική επίδραση. Τα παιδιά είναι συνεχώς συνδεδεμένα ψηφιακά, αλλά όχι συναισθηματικά. Είμαστε μόνοι μας με το κινητό μας. Ζούμε παράλληλες ζωές και δεν συναντιόμαστε. Αυτό ενισχύει τη μοναξιά, την αποξένωση και συμβάλλει στην αύξηση άγχους και κατάθλιψης διεθνώς».

Καμπάνια και δωρεάν υποστήριξη

Η καμπάνια αποτελεί μέρος προγράμματος του Υπουργείου Υγείας που παρέχει δωρεάν Υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε νέους και τις οικογένειές τους. «Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή να κλείσουν ραντεβού, καλώντας στα τηλέφωνα 2107462290 – 2107462281. Παρέχονται μια σειρά από δωρεάν υπηρεσίες και στα παιδιά και στους γονείς, οι οποίες αν τις έκαναν οι γονείς από μόνοι τους θα ήταν πάρα πολύ κοστοβόρες, τα δίνουμε όλα δωρεάν και σε όλη τη χώρα και μέσω τηλεψυχιατρικής. Άρα οποιοσδήποτε έφηβος νέος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, παρακαλώ θερμά να μιλήσει σε κάποιον ο οποίος είναι κοντά του να ζητήσει βοήθεια, είναι πολύ σημαντικό να ζητάμε βοήθεια όταν δυσκολευόμαστε».

Πώς να αναγνωρίσουν οι γονείς τον αυτοτραυματισμό

Σημάδια που θα πρέπει να σημειώσουν οι γονείς περιλαμβάνουν την επιμονή των παιδιών να καλύπτουν τα χέρια ή άλλα άκρα, την παρουσία αιχμηρών εργαλείων στο σπίτι ή ανεξήγητων τραυμάτων, καθώς και μεταπτώσεις στη διάθεση. «Είναι ένα βασικό σημάδι ότι το παιδί, ας πούμε, πάει σε αθλητικές δραστηριότητες συνήθως με το κοντομάνικο και παρατηρούμε ότι κρύβει τα χέρια, κρύβει τα άκρα του. Σε περιπτώσεις, ξαναλέω, δηλαδή ένα παιδί που κάνει κολύμβηση και δε θέλει να κολυμπήσει με το μαγιό του, κάτι συμβαίνει».

Κινητές μονάδες και κατ’ οίκον επισκέψεις

Η αναπληρώτρια Υπουργός αναφέρθηκε και στην ενίσχυση των κινητών ομάδων, οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 15.000 κατ’ οίκον επισκέψεις σε όλη τη χώρα, παρέχοντας ιατρική, νοσηλευτική και κοινωνική υποστήριξη.

«Κάθε άνθρωπος ο οποίος είτε είναι ηλικιωμένος, είτε έχει προβλήματα σε σχέση με την αναπηρία και δεν μπορεί να μετακινηθεί για να φθάσει στην Υπηρεσία Υγείας, καλεί το 1135 εντελώς δωρεάν, πάμε στην πόρτα του πολίτη με γιατρό, νοσηλευτή, κοινωνικό λειτουργό και εφαρμόζουμε συστηματική φροντίδα για ό, τι ανάγκες έχει». Το άνοιγμα της δημόσιας συζήτησης για τον αυτοτραυματισμό θεωρείται από την ίδια, ελπιδοφόρο για την προστασία και την υποστήριξη των παιδιών.