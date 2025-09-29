Το καλοκαίρι της Θεσσαλονίκης γέμισε μουσική, φως και μαγεία, χάρη στο Φεστιβάλ Επταπυργίου 2025.

Μέσα σε πέντε εβδομάδες, το ιστορικό φρούριο του Επταπυργίου μεταμορφώθηκε σε έναν εντυπωσιακό ανοιχτό χώρο πολιτισμού, φιλοξενώντας 7 ξεχωριστές παραγωγές, 14 παραστάσεις και 230 καλλιτέχνες που καθήλωσαν το κοινό.

Η φετινή διοργάνωση, παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με επικεφαλή την πρόεδρο, κα Άννα Μυκωνίου, κατάφερε για ακόμη μια χρονιά να αναδείξει τη μοναδικότητα του μνημειακού χώρου, όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη τέχνη.

