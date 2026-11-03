Σε νέα φάση μπαίνουν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση «Χωριάτικο», καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο διασύνδεσης των πρωταγωνιστών του σκανδάλου με στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Κομβικό εύρημα για τις Αρχές αποτελεί ένα χειρόγραφο έγγραφο που εντοπίστηκε στον επαγγελματικό χώρο 86χρονου λογιστή, στο κέντρο της Αθήνας.

Στις σημειώσεις αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, καταγράφονται 25 ονόματα εργαζομένων στον φοροεισπρακτικό μηχανισμό, ενώ παράλληλα σημειώνονται συγκεκριμένα χρηματικά ποσά, που κυμαίνονται από 8.000 έως και 60.000 ευρώ.

Το κείμενο φέρει την ενδεικτική επικεφαλίδα «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ “ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ” ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ.». Η γεωγραφική κατανομή των αναφερόμενων υπαλλήλων καλύπτει κομβικές φορολογικές μονάδες της Αττικής, της Μυκόνου, της Γλυφάδας και της Λαμίας, με ειδική μνεία σε τοπική υπηρεσία που χαρακτηρίζεται ως ΔΟΥ «ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ».

Τα «καυτά» ποσά και οι κωδικοί όροι

Στην κορυφή του καταλόγου δεσπόζει το όνομα στελέχους από το 3ο Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΛΚΕ), δίπλα στο οποίο αποτυπώνεται το ποσό-ρεκόρ των 60.000 ευρώ, ακολουθούμενο από υψηλόβαθμο παράγοντα του 1ου ΕΛΚΕ.

Στο ίδιο έγγραφο εντοπίζονται δύο πρόσωπα της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), τα οποία συνδέονται με ποσά 8.000 και 50.000 ευρώ αντίστοιχα. Το ενδιαφέρον των αναλυτών εστιάζεται και σε χαρακτηριστικές λέξεις-κλειδιά που συνοδεύουν τις εγγραφές, όπως «ΖΗΤΗΣΑΝ» και «ΧΑΛΑΣΕ», οι οποίες αποκρυπτογραφούνται ως προς τη σημασία τους στις συναλλαγές.

Ηλεκτρονικά μηνύματα με οδηγίες για τροποποιητικές δηλώσεις

Πέρα από τα χειρόγραφα, στον φάκελο εντοπίστηκε και έντυπη υπηρεσιακή αλληλογραφία στελεχών της ΑΑΔΕ. Στα επίμαχα e-mail καταγράφονται κατευθύνσεις προς παραλήπτη με το όνομα «Μίνα», σχετικά με τη διαδικασία υποβολής διορθωτικών δηλώσεων, τόσο για τον φόρο εισοδήματος, όσο και για τον ΦΠΑ.

Τα στοιχεία αυτά μελετώνται εξονυχιστικά, ώστε να διακριβωθεί αν υπήρξε αθέμιτη παρέμβαση σε φορολογικούς ελέγχους και προνομιακή μεταχείριση επιχειρήσεων που συνδέονται με την εξεταζόμενη οργάνωση.

Ο χρόνος σύνταξης και το πρόσωπο-«κλειδί»

Καθοριστικός θεωρείται ο χρόνος κατάρτισης της λίστας, καθώς εκτιμάται πως συντάχθηκε αμέσως μόλις ο φερόμενος αρχηγός πληροφορήθηκε ότι βρίσκεται στο στόχαστρο της αστυνομίας και επίκεινται στοχευμένοι έλεγχοι στις εταιρείες του.

Παράλληλα, αναζητείται στενή συνεργάτιδά του με τα αρχικά Δ.Κ., η οποία φέρεται να έχει διαφύγει στη Γερμανία.

Η πλήρης διασταύρωση των προσώπων, των ροών χρήματος και των ψηφιακών ιχνών αναμένεται να καθορίσει το βάθος της έρευνας, με ορατό το ενδεχόμενο να ανοίξει ευρύς κύκλος διώξεων στο εσωτερικό των φορολογικών υπηρεσιών.