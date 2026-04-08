Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και ανθρώπινη ζεστασιά προσέφερε η AEGEAN, με την εθελοντική ομάδα εργαζομένων της “team AEGEAN”, σε συμπολίτες μας, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και με την αρωγή του Δήμου Θεσσαλονίκης, προσφέροντας σε περισσότερα από 400 μέλη των ΚΑΠΗ της πόλης τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν τη μουσική παράσταση «Το Ελληνικό Τραγούδι μας Ενώνει», με εμβληματικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη.

Η βραδιά αποτέλεσε ένα συμβολικό «ταξίδι» στη μνήμη και το συναίσθημα, με τη δύναμη της μουσικής να ενώνει γενιές και να δημιουργεί ένα κλίμα χαράς και συγκίνησης. Συμφωνική και λαϊκή ορχήστρα, μικτή χορωδία και σολίστ χάρισαν μια υψηλού επιπέδου καλλιτεχνική εμπειρία, που απέσπασε θερμό χειροκρότημα και γέμισε την αίθουσα με μοναδική ενέργεια.

Για ακόμη μία φορά, καθοριστική για την επιτυχία της δράσης ήταν η συμμετοχή της εθελοντικής ομάδας εργαζομένων “team AEGEAN”, που με αστείρευτο ενθουσιασμό αγκάλιασε και αυτή την πρωτοβουλία. Εθελοντές εργαζόμενοι της εταιρείας συγκεντρώθηκαν μία ημέρα πριν την εκδήλωση και σε κλίμα ενθουσιασμού και συνεργασίας προετοίμασαν και συσκεύασαν πασχαλινά εδέσματα με ευχετήριες κάρτες για το Πάσχα και την Ανάσταση για όλους τους προσκεκλημένους, στέλνοντας ένα μήνυμα αγάπης και φροντίδας, ενώ την ημέρα της μουσικής παράστασης φρόντισαν με προσοχή και χαμόγελο κάθε συμμετέχοντα, δημιουργώντας μια ζεστή και αξέχαστη εμπειρία γεμάτη συγκίνηση, χαρά και αίσθημα προσφοράς.

Η κ. Μαρίνα Βάλβη, Corporate Affairs & Communications Director της AEGEAN, δήλωσε:

«Στην AEGEAN πιστεύουμε βαθιά στην αξία της προσφοράς και της φροντίδας. Μέσα από τις δράσεις μας επιδιώκουμε διαχρονικά να στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία και να δημιουργούμε εμπειρίες με ουσιαστικό αντίκτυπο. Είναι τιμή μας να είμαστε κοντά σε ανθρώπους που με τη ζωή και την πορεία τους διαμόρφωσαν το σήμερα. Το να μεγαλώνεις είναι ευλογία και κάθε χρόνος που περνάει είναι ένα πολύτιμο δώρο που αξίζει να γεμίζει με ουσία. Η αποψινή μας συνάντηση έχει ένα πολύ ουσιαστικό σκοπό: να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη μουσική, τις αναμνήσεις και όλα εκείνα τα συναισθήματα που μας ενώνουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για τη συνδιοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, αλλά και για τη διαχρονική μας συνεργασία, τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την πολύτιμη συμβολή του στον συντονισμό και την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, καθώς και τους εθελοντές της “team AEGEAN” που με ενθουσιασμό, συνέπεια και αίσθημα προσφοράς, έκαναν αυτή τη βραδιά πραγματικότητα».

Με πρωτοβουλίες όπως αυτή, η AEGEAN συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και προάγουν την ισότιμη πρόσβαση όλων στον πολιτισμό, αναδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και να δημιουργεί ουσιαστικές εμπειρίες με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Δείτε το βίντεο: