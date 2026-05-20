Η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, Enaon EDA, ανακοίνωσε ότι οι εκτεταμένοι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο δίκτυο της Αττικής ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης, περίπου στις 22:30, χωρίς να εντοπιστεί το παραμικρό ίχνος διαρροής φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να συνδέει τη μυρωδιά που έγινε αισθητή σε διάφορες περιοχές με το δίκτυο διανομής.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά τις αλλεπάλληλες κλήσεις πολιτών στο Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της εταιρείας, οι οποίοι ανέφεραν έντονη οσμή στην ατμόσφαιρα σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Συνεργεία της Enaon EDA πραγματοποίησαν ελέγχους σε σημεία του δικτύου, εξετάζοντας κάθε πιθανό ενδεχόμενο, ωστόσο τα αποτελέσματα των μετρήσεων ήταν αρνητικά.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους και έντονη κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί κάποιο ζήτημα ασφάλειας που να αφορά το δίκτυο φυσικού αερίου. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς ευρήματα, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προήλθε τελικά η οσμή που αναστάτωσε χιλιάδες πολίτες στην Αττική.

Η ανακοίνωση της Enaon:

«Τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στις περιοχές της Αττικής από όπου προήλθαν μαζικές κλήσεις πολιτών, για τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους. Η εταιρεία ενίσχυσε τη δομή της Άμεσης Επέμβασης και κινητοποίησε ειδικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ελέγχων.

Το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA έλαβε περισσότερες από 356 κλήσεις πολιτών από περιοχές όπως Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Π. Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Βύρωνας.

Συνολικά, περισσότερα από 28 τεχνικά συνεργεία της εταιρείας μετέβησαν στις προαναφερθείσες περιοχές για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, ενώ κινητοποιήθηκανεπιπλέον δύο οχήματα εξοπλισμένα με την τεχνολογία Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS) του συστήματος Picarro Surveyor για επιπρόσθετους ελέγχους. Η τεχνολογία αυτή είναι έως και 1.000 φορές πιο αποδοτική όσον αφορά την ευαισθησία και την ακρίβεια σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, επιτρέποντας ταχύτατη και αξιόπιστη ανίχνευση σε μεγάλες περιοχές ελέγχου.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού της και την ακεραιότητα των υποδομών της, συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας αφορά στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στην τηλεφωνική γραμμή 800 1187 878 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση».