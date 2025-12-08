Η διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου θα αρχίσει να λειτουργεί στην Πάτρα ο νέος Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων.

Ταυτόχρονα γνωστοποιήθηκε ότι τα επίσημα εγκαίνια προγραμματίζονται για τον Μάρτιο του 2026.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων Νομού Αχαΐας την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025.

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, φορέων, συμπολιτών , ταξιδιωτών και της διοίκησης του Υπεραστικού ΚΤΕΛ.

Τα επίσημα εγκαίνια του νέου Σταθμού θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία η Πάτρα θα φιλοξενήσει το Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Λεωφορείων Ελλάδος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και προέδρων από όλη τη χώρα.

Ο νέος σταθμός, ένα έργο σύγχρονο, λειτουργικό και υψηλών προδιαγραφών, έρχεται να ενισχύσει τις μεταφορές της περιοχής, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες και στους επισκέπτες της Αχαΐας.

Για τη Διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας».

Πηγή: idrones