Με ένα ισχυρό μήνυμα για την αξία της υγείας και της ίδιας της ζωής, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων–Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), μέλος της ΕΣΑμεΑ, ανακοίνωσε με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Σακχαρώδη Διαβήτη (14 Νοεμβρίου 2025), την έναρξη πανελλαδικής καμπάνιας συγκέντρωσης υπογραφών.

Το έναυσμα έδωσε η πρόσφατη απόφαση της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, με τη σύμφωνη θέση του Υπουργείου Υγείας, για τη διακοπή της ταυτόχρονης συνταγογράφησης ταινιών μέτρησης γλυκόζης στους χρήστες συστημάτων συνεχούς καταγραφής (CGM). Μια απόφαση που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, στερείται επιστημονικής βάσης και απειλεί άμεσα την υγεία χιλιάδων ανθρώπων.

Η ΕΣΑμεΑ στηρίζει την πρωτοβουλία και απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες με ή χωρίς αναπηρία, με χρόνιες ή σπάνιες παθήσεις, καθώς και στις οικογένειές τους, να υπογράψουν τη σχετική έκκληση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.

Η Ομοσπονδία στέλνει καθαρό μήνυμα στην Πολιτική Ηγεσία:

«Δικαίωση στον Διαβήτη! Η φωνή μας μετράει! Υπόγραψε κι εσύ για να ακουστεί δυνατότερα!»

«Κάθε υπογραφή θεωρείται ένα βήμα προς την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και των δικαιωμάτων των πασχόντων. Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ υπογραμμίζει πως οι συνέπειες των νέων ρυθμίσεων θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε σοβαρές επιπλοκές για τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 και 2, με ανυπολόγιστο μελλοντικό κόστος, τόσο ανθρώπινο όσο και οικονομικό».

Τα βασικά αιτήματα που θα κατατεθούν στον Πρωθυπουργό

-Άμεση τροποποίηση του ΦΕΚ Β’ 5395/09-10-2025 και επαναφορά της αποζημίωσης ενός κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης για τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 που χρησιμοποιούν CGM.

-Άμεση ένταξη των συστημάτων CGM για τα ινσουλινοθεραπευόμενα άτομα με διαβήτη τύπου 2, όπως έχει δεσμευτεί το Υπουργείο Υγείας.

-Άρση της πενταετούς δέσμευσης των ατόμων με διαβήτη τύπου 1 όσον αφορά τις συμβατικές αντλίες ινσουλίνης.

-Θεσμοθετημένη συμμετοχή της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των ατόμων με διαβήτη.

Κάλεσμα για πανελλαδική συμμετοχή

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ζητά από όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να προβάλλουν την έκκληση για υπογραφές, ενισχύοντας τον αγώνα των πασχόντων.

«Κάθε υπογραφή είναι μια φωνή που απαιτεί ευθύνη και ανθρωπιά από την Πολιτική Ηγεσία. Σήμερα στο στόχαστρο βρίσκεται ο Διαβήτης, αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Όλοι μαζί μπορούμε!».

