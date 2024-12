Πολιτικός μηχανικός ελληνικής και αλβανικής υπηκοότητας, που ζούσε στην Ολλανδία για πάνω από δύο χρόνια, ήταν ο ένας από τους έξι ανθρώπους που βρέθηκαν νεκροί μετά από έκρηξη που προκάλεσε τη μερική κατάρρευση πολυκατοικίας στη Χάγη, πριν από μερικές ημέρες. Η σορός του αναγνωρίστηκε από μέλη της οικογένειάς του. Πρόκειται για τον Βικέλ Καμπεράι.

Ο 44χρονος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τα τρία μικρά παιδιά τους, ένα αγοράκι 7 μηνών, ένα κορίτσι 6 ετών και ένα αγόρι 10 ετών. Η απώλεια του 44χρονου, που ήταν τόσο ενθουσιασμένος με το να χτίσει μια ζωή στην Ολλανδία, ήταν καταστροφική για τους φίλους και την οικογένεια, δήλωσε η σύζυγός του, Μαρία Αποστολάκη, στους NL Times.

«Πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό;» αναρωτήθηκε η σύζυγος του άτυχου άντρα, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Η ίδια παρακολουθούσε τις ενημερώσεις για την καταστροφή στη Χάγη, από το σπίτι τους κοντά στην Αθήνα.

«Ήταν σαν να παρακολουθούσα μια ταινία. Απλώς δεν ήταν αληθινό», συνέχισε. Όλο αυτό το διάστημα, τα παιδιά ρωτούσαν συνεχώς «αν ο μπαμπάς τους είναι ζωντανός» και γιατί δεν μπορούσαν να του τηλεφωνήσουν.

Ταραγμένη, η Αποστολάκη αφηγήθηκε πως ένιωθε αβοήθητη και δεν ήξερε τι να τους πει. Η αγωνία της επιδεινώθηκε από την αίσθηση ότι οι ολλανδικές αρχές την κρατούσαν στο σκοτάδι, καθώς οι προσπάθειες αναζήτησης συνεχίζονταν.

Τα αίτια των εκρήξεων και της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι εκρήξεις αναφέρθηκαν για πρώτη φορά περίπου στις 6:15 του Σαββάτου και οι πυροσβέστες εργάζονταν επί ώρες προσπαθώντας να καταπολεμήσουν τις φλόγες, καθώς οι τοίχοι του κτηρίου κατέρρεαν. Τέσσερις άνθρωποι διασώθηκαν κατά τη διάρκεια της αρχικής επέμβασης, αλλά οι ανησυχίες σχετικά με τη δομή του κτηρίου καθυστέρησαν τις περαιτέρω προσπάθειες έρευνας.

Από αργά το απόγευμα του Σαββάτου έως νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ανασύρθηκαν οι σοροί έξι ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο γονείς και η 17χρονη κόρη τους. Ο 8χρονος αδελφός του κοριτσιού επέζησε.

Μόλις το βράδυ της Δευτέρας, η Μαρία Αποστολάκη έμαθε ότι ο σύζυγός της δεν θεωρείτο πλέον αγνοούμενος και ότι ήταν ένα από τα θύματα στο περιστατικό. Αναγνωρίστηκε αφού ένα μέλος της οικογένειας έδωσε δείγμα DNA στις ολλανδικές αρχές που ερευνούσαν την καταστροφή, δήλωσε η ίδια.

