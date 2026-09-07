Σε απόλυτο φιάσκο εξελίχθηκε η προσπάθεια τριών ατόμων να αποσπάσουν χρηματικό ποσό και τιμαλφή αξίας άνω των 74.000 ευρώ από 67χρονο σε χωριό της Λαμίας, επιστρατεύοντας το εξωφρενικό σενάριο του «δορυφόρου της εφορίας».

Ο υποψιασμένος ηλικιωμένος, σε πλήρη συνεννόηση με την Ασφάλεια Λαμίας, παρέδωσε στους δράστες μια σακούλα γεμάτη πέτρες και καλαμπόκια.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας έκρινε σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, ένοχους και τους τρεις κατηγορούμενους, στέλνοντας τον έναν εξ αυτών απευθείας στη φυλακή και διατάσσοντας την κατάσχεση του οχήματός τους.

Η διπλή παγίδα του 67χρονου

Όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστο μέλος της σπείρας κάλεσε στο σταθερό τηλέφωνο του 67χρονου, προσποιούμενος τον λογιστή.

Με το πρόσχημα της αποφυγής κατασχέσεων από τον «δορυφόρο», ζήτησε από τον ηλικιωμένο να συγκεντρώσει άμεσα μετρητά και τιμαλφή σε μια σακούλα και να τα βγάλει έξω από το σπίτι.

Ο 67χρονος αντιλήφθηκε αμέσως τη δολοπλοκία και ειδοποίησε την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών, ανέφερε στους δράστες ότι τοποθέτησε στη σακούλα 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες (συνολικής αξίας άνω των 74.000 ευρώ), ενώ στην πραγματικότητα τη γέμισε με πέτρες και καλαμπόκια.

Άφησε τη σακούλα κάτω από ένα κυπαρίσσι στο νεκροταφείο του χωριού, όπως του υπέδειξαν, ενώ όταν οι δράστες ζήτησαν αλλαγή σημείου, τους ξεγέλασε λέγοντας ότι τη μετέφερε στη βρύση του Κοιμητηρίου, χωρίς ο ίδιος να μετακινηθεί, εγκλωβίζοντάς τους στο μπλόκο που είχε στήσει η ΕΛ.ΑΣ.

Οι συλλήψεις και οι απίστευτες δικαιολογίες στο δικαστήριο

Στον χώρο του νεκροταφείου ακινητοποιήθηκε ένα μαύρο Jeep με αθηναϊκές πινακίδες, στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες. Όπως διαπιστώθηκε, είχαν τοποθετήσει με μαγνήτες πλαστές πινακίδες πάνω από τις γνήσιες, ενώ στα κινητά τους βρέθηκαν αναζητήσεις στο Google Maps για το χωριό. Λίγο αργότερα συνελήφθη πεζή και η 28χρονη συνεργός τους, η οποία κατευθυνόταν στη βρύση με ενεργή πλοήγηση.

Στο ακροατήριο, οι κατηγορούμενοι προέβαλαν ανυπόστατους ισχυρισμούς. Οι δύο άνδρες υποστήριξαν ότι ταξίδεψαν από την Αθήνα για να βρουν σκραπ και παλιοσίδερα, αλλά και ότι βρέθηκαν στο χωριό αναζητώντας… «γουρνοπούλα».

Από την πλευρά της, η 28χρονη ισχυρίστηκε ότι εκβιαζόταν από τρίτο πρόσωπο με απειλή δημοσιοποίησης προσωπικού υλικού, για να παραλάβει φακέλους.

Η απόφαση του αυτοφώρου: Στη φυλακή ο εγκέφαλος

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας έκρινε ένοχους και τους τρεις εμπλεκόμενους, επιβάλλοντας τις ακόλουθες ποινές:

Στον 34χρονο: Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών για απόπειρα απάτης και πλαστογραφία, χωρίς αναστολή ή μετατροπή , οδηγούμενος απευθείας στη φυλακή. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, έχοντας βαρύ ποινικό μητρώο για ένοπλες ληστείες και εγκληματική οργάνωση.

Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης για απόπειρα απάτης και πλαστογραφία, , οδηγούμενος απευθείας στη φυλακή. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, έχοντας βαρύ ποινικό μητρώο για ένοπλες ληστείες και εγκληματική οργάνωση. Στον 43χρονο: Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 9 μηνών (με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου), η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως με αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.

Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης (με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου), η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως με αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση. Στην 28χρονη: Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για απόπειρα απάτης με ελαφρυντικό, επίσης μετατραπείσα προς 10 ευρώ ημερησίως με αναστολή.

Επιπλέον, το δικαστήριο διέταξε την οριστική δήμευση και κατάσχεση του πολυτελούς οχήματος Jeep, καθώς και των κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιήθηκαν για την οργάνωση της απάτης.