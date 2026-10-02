Ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη τύπου Α, σε άτομο ηλικίας 78 ετών, καταγράφηκε την εβδομάδα 21–27 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Ο συγκεκριμένος θάνατος ήταν ο μοναδικός που δηλώθηκε για την εβδομάδα αναφοράς, ενώ δεν υπήρξαν νέες εισαγωγές σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Αθροιστικά, από την εβδομάδα 40 του 2025 έως την εβδομάδα 39 του 2026, η επιτήρηση της γρίπης αριθμεί 169 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 86 θανάτους, με τη θετικότητα στην κοινότητα να διατηρείται κάτω από το επιδημικό κατώφλι του 10%. Συνολικά, οι εισαγωγές γρίπης στα 84 νοσοκομεία του δικτύου ανήλθαν σε 15, σημειώνοντας μικρή αύξηση από τις 13 της προηγούμενης εβδομάδας.

Στον αντίποδα, τα κρούσματα από COVID-19 παρουσίασαν ανοδική πορεία ως προς τις εισαγωγές και τη θετικότητα των διαγνωστικών ελέγχων, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν νέες διασωληνώσεις ή θάνατοι. Οι νέες εισαγωγές αυξήθηκαν στις 47 από 37 την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η θετικότητα διαμορφώθηκε στο 4,6% επί συνόλου 15.403 εργαστηριακών ελέγχων.

Παράλληλα, η επιτήρηση των αστικών λυμάτων έδειξε συνολική αύξηση 29% στον σταθμισμένο δείκτη ιικού φορτίου SARS-CoV-2. Η Αθήνα σημείωσε άνοδο 27,3% με το ιικό φορτίο να περνά σε μέτριο επίπεδο, η Θεσσαλονίκη κατέγραψε επίσης αυξητικές τάσεις διατηρώντας χαμηλά επίπεδα, ενώ σε Ηράκλειο, Ιωάννινα, Πάτρα και Χανιά οι συγκεντρώσεις παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Τέλος, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) κινήθηκε σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα, καθώς δεν ανιχνεύθηκαν θετικά δείγματα στις δειγματοληψίες της κοινότητας ή του δικτύου SARI. Αν και οι γενικοί δείκτες γριπώδους συνδρομής και σοβαρών οξέων λοιμώξεων του αναπνευστικού σημείωσαν ελαφρά άνοδο, η συνολική επιδημιολογική εικόνα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ο ΕΟΔΥ απευθύνει ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό κατά της γρίπης και της COVID-19 στις ευάλωτες ομάδες, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, παραπέμποντας παράλληλα στις οδηγίες του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για την προστασία από τον RSV.