Πάνω στην γραμμή των συνόρων, σε μία έκταση 220 στρεμμάτων, εκτείνεται ο αμπελώνας στον οποίο αναμιγνύονται τα αρώματα της γης του Έβρου. Αυτά τα αρώματα θα ενσωματωθούν τελικά στα κρασιά και τα αποστάγματα, προϊόντα κόπου και φροντίδας των ανθρώπων που δουλεύουν τον αμπελώνα «Εβρίτικα Κελλάρια». Άνθρωποι με πείσμα που έβαλαν στοίχημα με τον εαυτό τους. Έφεραν Ροδίτη από την Αττική για να φτιάξουν ρετσίνα. Ροζακί από την Καβάλα, ιδανικό για τα τσίπουρα. Προσπάθησαν να καλλιεργήσουν παλιές, ντόπιες ποικιλίες, αλλά τελικά οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν. Τότε αποφάσισαν να φυτέψουν Καμπερνέ και Μερλό, να δοκιμάσουν το Σοβινιόν. Και τα κατάφεραν.

Σε μία Θράκη που φθίνει και ανήκει στις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης, σε μία περιοχή τόσο σημαντική για τον εναπομείναντα Ελληνισμό, οι άνθρωποι που επιμένουν να ριζώνουν και να παράγουν για να αφήσουν κάτι πίσω τους, αρνούμενοι να εγκαταλείψουν την γη τους, είναι αξιοθαύμαστοι.

Με έμπνευση από τη μακρά παράδοση της θρακικής γης, το οινοποιείο παντρεύει τις αυθεντικές συνταγές με τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, δημιουργώντας ποτά που αποτυπώνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τόπου.

Η συλλογή των κρασιών περιλαμβάνει τις ετικέτες Onar, Θησαυρός, Ορφέας και Enigma, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα επιλογών από λευκούς, ροζέ και ερυθρούς οίνους που καλύπτουν κάθε γευστική απαίτηση. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί ζωντανή την ελληνική παράδοση παράγοντας αυθεντικό Ούζο, Τσίπουρο, καθώς και την κλασική Παραδοσιακή Ρετσίνα, φτιαγμένα με μεράκι και προσοχή στην ποιότητα.

Με σταθερό προσανατολισμό προς το μέλλον, τα «Εβρίτικα Κελλάρια» δεν περιορίζονται μόνο στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, αλλά επενδύουν ενεργά και στη βιωσιμότητα. Μέσα από τη συμμετοχή τους στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα AgroWasteCompost, συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία μέσω της ορθής διαχείρισης των αγροτικών αποβλήτων και της κομποστοποίησης. Το οινοποιείο παραμένει ένας ζωντανός πυρήνας δημιουργίας που τιμά τις ρίζες του, προωθεί την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης που εκφράζει την ψυχή του Έβρου.

Ιδιοκτήτης της επιχείρησης ο Αλέξανδρος Αρβανιτίδης. Ομιλητικός, πρόσχαρος άνθρωπος, γηγενής, αποφασισμένος να αφήσει το στίγμα του στη γη που σε προκαλεί να τραγουδήσεις ξανά και ξανά τον στίχο της Χαρούλας Αλεξίου «Δώσ’ μου ένα σύνορο να περπατώ».

Με αυτόν τον άνθρωπο μιλήσαμε και του ζητήσαμε να μας περιγράψει το εγχείρημά του:

«Εμείς είμαστε σε μια ακριτική περιοχή του Έβρου, στο χωριό Μαράσια και είμαστε ακριβώς στο τριεθνές. Αν έρθετε και δείτε το οινοποιείο, είναι ακριβώς δίπλα στον ποταμό Έβρο, το φυσικό σύνορο με την Τουρκία, και ανάμεσα στον ποταμό Άρδα, από τη μεριά της Ορεστιάδας.

Ξεκινήσαμε το 2001, οικογενειακή επιχείρηση, είμαστε τρεις συνέταιροι με πρώτου βαθμού συγγένεια. Κάναμε πρώτα τους αμπελώνες, ξεκινήσαμε σταδιακά με 50 στρέμματα και έπειτα βγάλαμε κάποια ποσότητα τσίπουρου και ούζου. Το εγχείρημα πήγε πολύ καλά και μεγαλώσαμε τη μονάδα.

Αυτήν τη στιγμή, έχουμε φτάσει να είναι 4.000 τ.μ. τα κτίρια και οι αμπελώνες να έχουν φτάσει τα 220 στρέμματα και τα προϊόντα μας να είναι στους 60 κωδικούς, σε διάφορες συσκευασίες. Καλλιεργούμε έξι ποικιλίες, Ροδίτη, Σοβινιόν Μπλαν, Μερλό, Καμπερνέ, Ασύρτικο και το Ροζακί, που είναι η απόσταξη από εδώ, τη βόρεια Ελλάδα.

Από άποψη πωλήσεων, ό,τι βγάζουμε τόσα χρόνια, φεύγουν, ειδικά εδώ, στη βόρεια Ελλάδα, και σε κάποιες εξαγωγές που κάνουμε στοχευμένα. Το θεωρώ μεγάλο επίτευγμα για εδώ που είμαστε. Αυτήν τη στιγμή, η εξαγωγή μας είναι σε τέσσερα κράτη, στην Κύπρο, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία.»

Παρακολουθήστε τη συνομιλία μας με τον κ. Αρβανιτίδη:

Βίντεο και φωτογραφίες από τον αμπελώνα:

Φωτογραφίες από τα προϊόντα του αμπελώνα «Εβρίτικα Κελλάρια»: