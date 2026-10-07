Ο Βάιος Γκανής, αγρότης-αμπελουργός και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βόρειας Φθιώτιδας ήταν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή όπου μίλησε για όλα περί αγροτικής ανάπτυξης και πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα.

Κατέδειξε τα κακώς κείμενα που δεν αφήνουν τη χώρα μας να αναπτυχθεί και να εξάγει τα μοναδικά προϊόντα της στο εξωτερικό, αλλά και τις περιοχές της Ελλάδας, όπως η Μακεδονία που απειλείται με εξαφάνιση, όπως πιστεύει ο ίδιος.

«Η χώρα μας θα έπρεπε να είναι χώρα τροφίμων με πιστοποιήσεις για πολύ ακριβά βαλάντια, για το 5% της παγκόσμιας αγοράς των δισεκατομμυριούχων», τόνισε σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο των αγροτικών μας προϊόντων και συμπλήρωσε πως «το χρήμα δεν έχει πατρίδα». Σε ακόλουθη ερώτηση του δημοσιογράφου «και οι Έλληνες τι θα τρώμε», απάντησε πως «οι Έλληνες ποτέ δεν τράφηκαν με αυτό που έπρεπε, εκτός από τις οικογένειες κτηνοτρόφων.»

Όσον αφορά στο πολιτικό σύστημα, είπε πως «ποτέ δεν ήμασταν δημοκρατία» και χαρακτηριστικά δήλωσε πως «τα κάστρα δεν πέφτουν, Καραμανλήδες θα βγαίνουν πάντα».

Το βίντεο από την εκπομπή

«Τα αγιασμένα χώματα της γης»

Συνέχισε λέγοντας πως η Ελλάδα είναι 42 εκατομμύρια στρέμματα γης, ευλογημένης. Η Θεσσαλία είναι γεμάτη αμπέλια και ελιές. Χαρακτήρισε την Ελλάδα και τη Νάπα Βάλεϊ στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών ως «τα αγιασμένα χώματα της γης.»

«Στην Ελλάδα όπου βάλεις σπόρο, βγάζεις καρπό!», είπε ένθερμος ο κ. Γκανής, συνοψίζοντας όλα τα θετικά που έχει ο τόπος μας, αλλά δεν τα εκμεταλλεύεται επαρκώς για την ανάπτυξή του.