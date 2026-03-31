Το πρωί της Παρασκευής που μας πέρασε, ένας ανώνυμος φάκελος με εξαιρετικά ενδιαφέρον υλικό, που αφορά την εσωτερική λειτουργία, την ηθική τάξη, αλλά και την νομιμότητα των ενεργειών εντός της Ελληνικής Αστυνομίας, έφθασε στα γραφεία της «Ζούγκλας».

Επί της ουσίας μιλάμε για μία πραγματική ιστορία η οποία παραπέμπει στην γνωστή ταινία – θρίλερ «Σέρπικο». Μόνον που αυτή η υπόθεση δεν εκτυλίσσεται στις ΗΠΑ, δεν είναι ούτε κινηματογραφική ταινία, ούτε και αφορά κάποιο ευφάνταστο σενάριο, ενώ οι πρωταγωνιστές είναι όλοι τους υπαρκτά πρόσωπα που υπηρετούν ως ανώτεροι και ανώτατοι Αξιωματικοί στην ΕΛ.ΑΣ.

Η υπόθεση είναι συγκλονιστική διότι έχει παρελθόν, εκτυλίσσεται στο παρόν και από όσα καταδεικνύονται από τα στοιχεία, θα έχει και μέλλον.

Από τον φάκελο που έφθασε στη «Ζούγκλα» από ανώνυμο αποστολέα, αναδεικνύεται ως κεντρικό πρόσωπο ένας ανώτερος Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος υπηρετούσε μέχρι πολύ πρόσφατα σε μεγάλο νησί του Ανατολικού Αιγαίου. Ο αξιωματικός αυτός ο οποίος σήμερα φέρει τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή βρίσκεται στο στόχαστρο ενός κλειστού κύκλου Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, μίας «Λέσχης κολλητών» οι οποίοι δένουν και ράβουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ελέγχουν καταστάσεις στα ανώτερα κλιμάκια της φυσικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ.

Με λίγα λόγια, αυτά που καταγγέλλονται και που αποτελούν ως στοιχεία την ραχοκοκαλιά αυτής της θλιβερής ιστορίας, καταδεικνύουν το εύρος της σαπίλας και το βάθος της εγγενούς ανηθικότητας στα σπλάχνα της ΕΛ.ΑΣ.

Αναφέρθηκε και παραπάνω πως η υπόθεση έχει παρελθόν. Επί της ουσίας, η κόντρα του Αστυνομικού Διευθυντή με διάφορους ανωτέρους του κρατά εδώ και 17 συναπτά έτη. Μιλάμε για Αξιωματικό ο οποίος στην καριέρα του διαθέτει πληθώρα, πολλές δεκάδες, ηθικών αμοιβών, εύφημες μνείες δηλαδή για αποκαλύψεις κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών, για διαλεύκανση υποθέσεων ανθρωποκτονιών, για εντοπισμό εγκληματικών οργανώσεων κλπ. Πρόκειται για έναν μάχιμο Αξιωματικό ο οποίος δεν αρκέστηκε να περάσει την καριέρα του σε μία καρέκλα γραφειοκράτη. Το αντίθετο.

Σε αυτήν την πρώτη φάση αποκαλύψεων για το τι συμβαίνει στα ενδότερα των έσω της Ελληνικής Αστυνομίας, η έρευνα θα επικεντρωθεί στο κυνηγητό που υπέστη αυτός ο Αξιωματικός από το 2023 μέχρι και σήμερα. Ένα κυνηγητό ανελέητο, μόνον και μόνον διότι έκανε την δουλειά του και απαιτούσε από τους συναδέλφους του να κάνουν το ίδιο.

Στις 26 Μαρτίου του 2026, ο Αστυνομικός Διευθυντής της νήσου Κω αποστέλλει υπογεγραμμένη αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ας πάρουμε μία πρόγευση από αυτήν την αναφορά καταγγελία.

« ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Β΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΜΟΥ. ΚΡΑΥΓΗ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ – ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ»

Κως Δωδεκανήσου, 26/3/2026

Ονομάζομαι Ανδρέας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου, είμαι Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. και σήμερα φέρω το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή. Υπηρετώ στις τάξεις της ΕΛ.ΑΣ. από τις 12/01/1996 μέχρι και σήμερα, ήτοι πέραν των 30 ετών υπηρεσίας, υπηρετώντας λίαν αποδοτικώς και ευδοκίμως, όπως προκύπτει τόσο από τους υπηρεσιακούς ατομικούς μου φακέλους, όσο και από δημοσιεύματα τα οποία έχουν κατά καιρούς αναρτηθεί ηλεκτρονικά σε διάφορα site.

Υποχρεώνομαι να απευθυνθώ ενώπιον Σας, αφενός μεν για να Σας ενημερώσω για όσα διαδραματίζονται σε βάρος μου, στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, αφετέρου δε προκειμένου να παρέμβετε για να αποκαταστήσετε την τάξη και να προστατέψετε έναν Αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. από την υπηρεσιακή και την προσωπική εξόντωση που επιδιώκουν πρόσωπα εντός των τάξεων της ΕΛ.ΑΣ. χρησιμοποιώντας μεθόδους που τραυματίζουν και ευτελίζουν την ΕΛ.ΑΣ. και προσιδιάζουν σε μεθόδους εγκληματικής οργάνωσης και όχι υπηρεσίας που προστατεύει το συμφέρον του πολίτη.

Συγκεκριμένα καταγγέλλω την μεθόδευση που ακολουθήθηκε από συγκεκριμένα πρόσωπα, με σκοπό την μετακίνηση – μετάθεσή μου από την Β΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου προς την Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών για λόγους εκδίκησης και προσωπικής αντεκδίκησης, με σκοπό να με εκθέσουν υπηρεσιακά και να με οδηγήσουν στην αποστρατεία.

Η συμπεριφορά και οι μεθοδεύσεις αυτές έχουν σκοπό α) να κλονιστεί και να κινδυνεύσει η οικογενειακή μου γαλήνη και σταθερότητα και μάλιστα την χρονιά που η κόρη μου δίνει Πανελλήνιες Εξετάσεις, β) να με διαλύσουν ψυχικά και οικονομικά και γ) το κυριότερο, να μου προκαλέσουν υπηρεσιακή βλάβη, έχοντας ήδη προκαλέσει σε μένα τρόμο και ανησυχία, με συνέπεια να φοβάμαι να αναλάβω και να εκτελέσω τα καθήκοντα που πρόκειται να μου αναθέσουν στην Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, καθώς, αποδεδειγμένα πλέον, φοβάμαι ότι σκόπιμα θα με εκθέσουν για να με εξοντώσουν πειθαρχικά».

Είναι φανερό από τις πρώτες ακόμη λέξεις αυτής της αναφοράς πως ο Αστυνομικός Διευθυντής Ανδρέας Σταυρόπουλος προβλέποντας την υπό μεθόδευση εξόντωσή του επιχειρεί αφενός να πληροφορήσει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για το τι ακριβώς συμβαίνει με την περίπτωσή του, και αφετέρου να καταστήσει σαφές πως δεν πρόκειται να «πέσει αμαχητί».

Όπως θα δούμε και παρακάτω ο Ανδρέας Σταυρόπουλος θα αποκαλύψει την σκευωρία, αναφέροντας ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Διαβάζουμε λοιπόν:

«ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Από το 2023 ξεκίνησε ένας Γολγοθάς σε βάρος του και αυτό οφειλόταν στον εν ενεργεία Υποστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ. Λουκά ΘΑΝΟ που σήμερα υπηρετεί ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Νοτίου Αιγαίου, στη Σύρο.

Συγκεκριμένα Επιτελείς της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ είχαν σχηματίσει κακουργηματικού τύπου δικογραφία σε βάρος του και ένας από τους μάρτυρες που εξετάστηκαν ήμουν κι εγώ. Μέχρι τότε διατηρούσαμε άριστες σχέσεις, τόσο προσωπικές, όσο και οικογενειακές, καθότι συνυπηρετούσαμε στη νήσο Κω. Για τις σχέσεις αυτές υπάρχουν μάλιστα και βίντεο ντοκουμέντα.

Η δικογραφία αυτή αφορούσε σε έρευνα για συγκεκριμένο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κω, με το οποίο εφέρετο να εμπλέκεται ο ελεγχόμενος και σε πλασματικά νυχτερινά και πενθήμερα τα οποία αστυνομικοί που υπηρετούσαν στην νήσο Κω εισέπρατταν παρανόμως από το Ελληνικό Δημόσιο για τα οποία σχηματίσθηκε σχετική ποινική δικογραφία και διατάχθηκε Προφορική Διοικητική Εξέταση σε βάρος τους, η οποία, ενώ έπρεπε να περαιωθεί εντός δύο μηνών με παράταση άλλους δύο μήνες από την ημέρα που διατάχθηκε όπως προβλέπει το Π.Δ 120/2008 Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού ουδέποτε περαιώθηκε προκειμένου να μην τιμωρηθούν οι υπαίτιοι στο χρονικό αυτό διάστημα.

Η κλήση μου και η κατάθεσή μου στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης στην οποία διευρευνάτο το προαναφερόμενο πρόσωπο αποτέλεσαν την αιτία ώστε ο Υπ/γος ΘΑΝΟΣ Λουκάς να προσπαθεί να τον καταστρέψει υπηρεσιακά και προσωπικά. Συγκεκριμένα, αυτό ξεκίνησε βάζοντας δυσμενείς βαθμολογίες στις εκθέσεις ικανότητας αξιολόγησής μου κατά τα έτη 2022 και 2023.

Από πλευράς μου, τόσο την 30/04/2024 όσο και την 29/05/2024, υπέβαλα αναφορά – αίτηση θεραπείας για ακύρωση και αναμόρφωση των δυσμενών βαθμολογιών που είχε υποβάλει σε βάρος μου ο ΘΑΝΟΣ Λουκάς στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Μάλιστα, επειδή περίμενα το εκδικητικό αυτό σενάριο όσον αφορά τις δυσμενείς βαθμολογίες του ΘΑΝΟΥ Λουκά, ήδη την 29/04/2024 απεστάλη ηλεκτρονικά το από 27/04/2024 έγγραφό μου προκειμένου να αναρτηθεί ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής POL η αναλυτική μου βαθμολογία και αφού την ανήρτησαν την 30/04/2024 απέστειλα εντός είκοσι λεπτών την ιδία μέρα 30/04/2024 ΔΩΔΕΚΑΣΕΛΙΔΗ -12-προσφυγή μου – αίτηση θεραπείας. Όπως καταλαβαίνετε, δώδεκα σελίδες προσφυγής με νομολογία δεν γράφονται εντός λίγων λεπτών, αλλά θέλουν τουλάχιστον 2-3 μέρες.

Επειδή δεν έλαβα ουδεμία απάντηση επί των ανωτέρω αιτήσεών μου, την 17/07/2024 υπέβαλα αναφορά στο Α.Ε.Α. γνωρίζοντάς τους ότι η διοικητική αρχή, δηλαδή οι ίδιοι, όφειλαν να απαντήσουν στην αίτηση θεραπείας του το αργότερο σε 30 ημέρες, ενώ είχε παρέλθει χρονικό διάστημα 45 και πλέον ημερών.

Την 18/07/2024 υπέβαλα αναφορά – καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω με αριθμό πρωτ. 2577/2024 από 18-07-2024 και ημερομηνία εγγράφου 12-07-2024 σύμφωνα με την οποία τους γνώριζα ότι δεν είχα λάβει ουδεμία απάντηση από το Α.Ε.Α. για τις εν θέματι αιτήσεις θεραπείας του που αφορούσαν τις δυσμενείς βαθμολογίες του από πλευράς του Υπ/γου ΘΑΝΟΥ Λουκά.

Την 19-07-2024 μου επιδόθηκε έγγραφο του Α.Ε.Α από την Β΄ Δ.Α.Δ με ημερομηνία 03/07/2024 έγγραφο το οποίο ήταν αόριστο και υπήρχε νόθευση στην φερόμενη ημερομηνία 03-07-2024, έγγραφο το οποίο έφερε την υπογραφή του Ταξίαρχου ΠΟΛΥΖΟΥ Δημητρίου του Α.Ε.Α.. Ως εκ τούτου υπέβαλα συμπληρωματικά έγγραφα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω την 13/12/2024, διότι ανέμενα τη νέα του έκθεση αξιολόγησης του 2024 στην οποία πλέον δεν εμπλεκόταν ο Υπ/γος ΘΑΝΟΣ Λουκά και έφερε γενικό χαρακτηρισμό ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ και βαθμό 99,27/100 προκειμένου να συσχετισθούν για να αποδείξω το μένος του Υπ/γου ΘΑΝΟΥ Λουκά σε βάρος μου, που πλέον συνοδευόταν από την προσπάθεια συγκάλυψης του Ταξιάρχου ΠΟΛΥΖΟΥ Δημητρίου.

Επιπροσθέτως για το έτος 2025 που δεν εμπλεκόταν πάλι ο Υπ/γος ΘΑΝΟΣ Λουκάς στις εκθέσεις αξιολόγησής μου, έφερα και πάλι γενικό χαρακτηρισμό ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ και βαθμό 97,77/100.

Την 24/01/2026, δηλαδή τρεις ημέρες πριν την κρίση μου και την προαγωγή μου σε Αστυνομικό Διευθυντή, δέχθηκα τηλεφωνική κλήση από τον Αστυνομικό Διευθυντή Λευκάδας ΣΥΚΙΩΤΗ Αντώνιο, ο οποίος μου είπε: «Ανδρέα πρόσεχε, θα κόψουν κόσμο για να σε κάνουν τελευταίο Αστυνομικό Διευθυντή και να σε μεταθέσουν διότι το απαιτεί ο ΛΟΥΚΑΣ και ο ΠΟΛΥΖΟΣ, λόγω της δικαστικής διαμάχης που έχετε».

Με λίγα λόγια καταγγέλλεται ξεκάθαρα πώς μία «παρέα» στ΄ ανώτερα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. εξυφαίνει σκευωρία για την ολοκλήρωση της οποίας θυσιάζονται κυριολεκτικά 16 αξιωματικοί οι οποίοι αποστρατεύονται, αν και διαθέτουν πανεπιστημιακού επιπέδου μόρφωση, και δεν άγγιξαν καν τα χρονικά όρια αποστρατείας τους με μοναδικό σκοπό να προαχθεί ως τελευταίος ο Ανδρέας Σταυρόπουλος.

Αυτή η «κομπίνα» θα έδινε το δικαίωμα στους διώκτες του να τον μεταθέσουν πάραυτα στην Αθήνα, ώστε να μεθοδεύσουν στην συνέχεια την εξόντωσή του και την αποστρατεία του με την ελάχιστη δυνατή σύνταξη. Μιλάμε πλέον για σχέδιο ολοκληρωτικής εξολόθρευσης.

Έφθασε η ώρα να ανακαλύψουμε το επαγγελματικό και ηθικό ποιόν των διωκτών του Ανδρέα Σταυρόπουλου. Μιλάμε για ανώτερους και ανώτατους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και όχι για θαμώνες χαμαιτυπείων, για να εξηγούμεθα. Όπως καταδεικνύεται και στην αναφορά που εστάλη στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ο οποίος με την χρονίζουσα «αφωνία» του καλύπτει κατά τεκμήριο τις έκνομες δραστηριότητες των υφισταμένων του, σε κάποια στιγμή το Εσωτερικών Υποθέσεων προέβη σε μία εκτενή έρευνα όπου εμπλέκονταν και διάφοροι ποινικοί.

«Γνώριζα ότι είχα μπει σε δυσμένεια, λόγω του μένους που έτρεφε σε βάρος μου ο Υπ/γος ΘΑΝΟΣ Λουκάς, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ, ούτε στο χειρότερο εφιάλτη μου αυτό που ακολούθησε και επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους μου.

Συγκεκριμένα:

Τις προηγούμενες ημέρες πληροφορήθηκα ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα διενεργήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας αστυνομική έρευνα – προκαταρκτική εξέταση, με αντικείμενο καταγγελίες που περιήλθαν στην ως άνω Υπηρεσία, οι οποίες ενέπλεκαν ιδιώτες και αστυνομικούς σε παράνομες δραστηριότητες και δη σε παράβαση των άρθρων 235ΠΚ «Δωροληψία υπαλλήλου», 236 ΠΚ «Δωροδοκία υπαλλήλου», 259ΠΚ «Παράβαση καθήκοντος», 385ΠΚ «Εκβίαση» καθώς και του Ν.4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών». Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονταν στις καταγγελίες και τα οποία τέθηκαν υπό διερεύνηση από την ανωτέρω Υπηρεσία, αναφερόταν και το δικό μου όνομα.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας – προκαταρκτικής εξέτασης που διερευνήθηκε για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των καταγγελιών αυτών, μεταξύ των άλλων ανακριτικών πράξεων, διατάχθηκε και η άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων διαφόρων προσώπων, από την οποία (άρση του απορρήτου) προέκυψαν διάφορες συνομιλίες μεταξύ των οποίων και οι ακόλουθοι διάλογοι που έλαβαν χώρα μεταξύ των ακόλουθων προσώπων:

Στις 27/01/2026 και ώρα 19:55:11, σε τηλεφωνική συνομιλία του Υπαστυνόμου Α’ ΣΠΑΝΑΚΗ Μιχαήλ με τον Αντιστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ. εν αποστρατεία ΒΑΛΑΤΣΟ Βλάσιο, δηλαδή Απόστρατος Υπ/γος ΕΛ.ΑΣ. (=πολίτης), ο οποίος όμως διατηρεί γραφείο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως πρόεδρος του ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών- ΙΡΑ (INTERNATIONALPOLICEASSOCIATION), συζητούν τηλεφωνικά με αποκλειστικό θέμα συζήτησης την μετάθεσή μου στην Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, δηλαδή από την Κω στην Αθήνα και λαμβάνει χώρα ο εξής διάλογος».

Δηλαδή από την έρευνα του Εσωτερικών Υποθέσεων προέκυψε τηλεφωνικοί διάλογοι που αφορούσαν την ενασχόληση στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. με τον Αστυνομικό Διευθυντή της Κω Ανδρέα Σταυρόπουλο σε απόλυτα προσωπικό επίπεδο.

Θαυμάστε επίπεδο στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας:

Είναι φανερό πως το μόνον που ενδιαφέρει τα εμπλεκόμενα στελέχη, όσον αφορά το πρόσωπο του Ανδρέα Σταυρόπουλου είναι η μεθόδευση της εξόντωσής του. Με μία πρωτόγνωρη χυδαιότητα και ένα απροκάλυπτο μίσος αυτοί οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εξυφαίνουν την σκευωρία τους και όπως προκύπτει από τους διαλόγους αυτούς, με πλήρη βεβαιότητα πως θα παραμείνουν στο απυρόβλητο. Πόθεν άραγε προκύπτει αυτή η απόλυτη σιγουριά τους περί ατιμωρησίας; Προφανώς από το εύρος του δικτύου προστασίας που απολαμβάνουν στο εσωτερικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σπεύδουμε να εξηγήσουμε στους όποιους καλοθελητές πως, μετά από δημοσιογραφική έρευνα, προκύπτει πως η ανεύρεση των ως άνω τηλεφωνικών διαλόγων, ήταν απολύτως νόμιμη. Τους διαλόγους, τους αποκάλυψαν εμπλεκόμενοι στην έρευνα του Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίοι είχαν κάθε δικαίωμα να πληροφορηθούν τα στοιχεία της έρευνας αυτής.

Φθάνουμε λοιπόν και σε κάποια πρώτα συμπεράσματα τα οποία διατυπώνονται στην αναφορά του Ανδρέα Σταυρόπουλου ο οποίος εξηγεί:

«Όπως απροκάλυπτα βλέπετε, οι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. δεν προάγονται ούτε μετατίθενται με αντικειμενικά – υπηρεσιακά κριτήρια, αλλά οι τύχες τους καθορίζονται στο εάν είναι αρεστοί, υποτακτικοί στο «σύστημα προσωπικών επιδιώξεων και σχέσεων». Ειδικότερα προκύπτει αβίαστα ότι:

Ο απόστρατος Υποστράτηγος ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (= απλός πολίτης), που όμως διατηρεί γραφείο μέσα «στα κέντρα λήψης αποφάσεων»:

–Γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα πραγματοποιηθεί μετάθεσή μου πριν καν αυτή αναρτηθεί και το επιβεβαιώνει στον ΣΠΑΝΑΚΗ λέγοντάς του: «Αθήνα λέει. – Ε δε στα ‘πα ΄γω… Δε στα ‘πα εγώ ρε αδερφέ δε στα ‘πα, δε στα ‘πα ‘γω. Τον ‘φέραν εδώ θα τον ξεκωλιάσουνε».

– Γνωρίζει εκ των προτέρων την μεθοδευμένη τοποθέτησή μου στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, γιατί εκεί Διευθυντής είναι ο Ταξίαρχος Γιαννόπουλος «κολλητός – αδελφός» του Ταξιάρχου ΠΟΛΥΖΟΥ για να «με γαμήσουν» (…Αθήνα πάει στη Διεύθυνση Αθηνών…- Ωχ ωχωχωχ θα φάει θα γίνει το κολαρίδιό του, πες του κάθε μέρα στον ασύρματο στο Σύνταγμα θα’ ναι… – και θα’ χει πε θα’ χει πέσει και το σύρμα εεεε …. Ρε μεγάλε. – εντάξει εσύ ξέρεις.

–Ο ΓΙΑΝΝΟ ο ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ είναι ο ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ο Ταξίαρχος είναι κολλητός του ΠΟΛΥΖΟΥ, είναι αδέρφια.

– Ωχ ωχωχωχ. – Θα του πει γάμα τον. Γάμα τον στείλ’τον στα χειρότερα, εκεί που έχει φασαρίες και τέτοια. Με ασύρματο και θα του φεύγει ο τάκος. Οχτώ ώρες θα τον ξεκωλιάσει. Και δώσ’του ΕΔΕ και προφορικές καινούριες. Κάθε μέρα έχει εκεί επεισόδια και χρέωνε. Δωσ’ του να ‘χει δέκα ΕΔΕ, θα ‘χει έναν οδηγό και θα γυρίζει πόλη την Αθήνα. Θα τον ξεκωλιάσουνε. Οχτώ ώρες θα ‘χει ξεκόλιασμα.

– Εμένα μου ‘λεγε το πρωί εγώ μάλλον Ρόδο θα πάω … – Δε στα ‘πα εγώ ρε αδερφέ δε στα ‘πα, δε στα πα γω. Τον φέρανε δω θα τον ξεκολιάσουνε. – Αυτό του γύρισε μπούμερανγκ, διότι αυτός ε νόμιζε ότι ήταν στο απυρόβλητο κι αυτοί σ’ αυτούς που κάνει μηνύσεις που τα βάζει θα φεύγανε, οπότε δεν θα τον κρίνανε αυτοί, έτσι τα υπολόγισε αυτός, αλλά έπεσε έξω. – Σου είπα τώρα ο ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ο Νίκος με τον ΠΟΛΥΖΟ είναι αδέλφια είναι κολλητοί. Δηλαδή εγώ έχω κρατήσει του ΠΟΛΥΖΟΥ το γραφείο και μπαίνει ο άλλος μέσα και μπαπ. Τραβάει μια κλωτσιά στο γραφείο του ΠΟΛΥΖΟΥ να πούμε. Α γαμήσου μαλάκα και τέτοιες κουβέντες. – Το επιδιώξανε να τον κάνουνε τελευταίο. – Ναι ναι. – Τον κάμουν έστω τελευταίο για να αυτό, αυτό αυτό. – Άμα κάνει τώρα αυτός ένσταση και πει δεν πάω. Του χρόνου ντουφ. Ότι έπαθε ο ΖΗΦΟΣ. Άντε πήγαινε με τριάντα χρόνια να πάρεις σύνταξη.- Χίλια δια χίλια εκατό ευρώ. – Και του χρόνου …. Ναι μα θα’ ναι πάλι, πάλι ο ΠΟΛΥΖΟΣ θα’ ναι από κάτω, γιατί δεν είναι ο … – Ε ο ΠΟΛΥΖΟΣ τώρα είναι Κλαδάρχης τώρα. Καταλαβαίνεις; Τώρα μ’ αυτούς είναι κολλητός… δεν πρόκειται να φύγει του χρόνου ο ΠΟΛΥΖΟΣ. … μα σου είπα με το ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ είναι κολλητάρια… στο γραφείο του ΠΟΛΥΖΟΥ έχω πάει δεκαπέντε φορές. Μπαίνει μέσα ο ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ με τις φόρμες, τραβάει μια κλωτσιά στο γραφείο του… Παλιομαλάκα τ λέει σ΄έχω γραφείο και τηλεοράσεις κι εγώ είμαι όλη μέρα στο πεζοδρόμιο. Και θα τ πει Νίκο Τώρα σκίστονε, σκίστονε. Χρέωσέ του την Ομόνοια και το Σύνταγμα, να πηγαίνει ο κώλος του μέσα έξω να πούμε ναι… – Ναι ακριβώς και τα αυτός κάπου θα μπλέξει εκεί πάνω δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί θα μειωθούνε και τα πραγματάκια ξέρεις τώρα εσύ…. – Μα θα τον έχουν και στην τσίλια ρε θα τον έχουν και στην τσίλια τώρα. Όλοι θα λένε ότι αυτός κάνει μηνύσεις και τέτοια προσέξτε τον. Κάνει αυτό κάνει εκείνο και θα τον σκίσουνε….»

Ο πολίτης – συνταξιούχος γνωρίζει ότι επιδίωξαν να με προάγουν σε Α.Δ ώστε να μπορούν να με μεταθέσουν.

-Απόφαση προειλημμένη όπου την γνωρίζει και ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ σύμφωνα με τις συνομιλίες ο οποίος και την υπογράφει λόγω δικαστικής διαμάχης μου με ΠΟΛΥΖΟ-ΛΟΥΚΑ.

-Γνωρίζει ήδη ότι θα με μετέθεταν στην Δ.Α. Αθηνών γιατί εκεί Διευθυντής είναι ο Ταξίαρχος Γιαννόπουλος κολλητός του Ταξιάρχου ΠΟΛΥΖΟΥ για να με «σκίσουν – ξεκολιάσουν».

-Γνωρίζει ότι ο ΠΟΛΥΖΟΣ κάνει κουμάντο σε όλο το αρχηγείο ακόμα και στους Αντιστρατήγους και μάλιστα ξέρει ότι ο αρχηγός Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. ΜΑΛΛΙΟΣ λόγω της τριετίας λήγει η θητεία του Φεβρουάριο του 2027, πλην όμως έχει κανονίσει να αποστρατεύσει τον Αστ. Δ/ντη Σταυρόπουλο Ανδρέα με τις κρίσεις του 2027.

Δηλαδή έχουν γίνει οι κρίσεις του 2027 από τώρα????

Έτσι έχει προαποφασιστεί ότι ο ΠΟΛΥΖΟΣ παραμένει και συνεχίζει ακόμα και το αμεταθετό του ενώ ο ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ το 2027 «αποστρατεία – φούι»….

Ο Εν ενεργεία Υποστράτηγος ΘΑΝΟΣ Λουκάς

-Γελάει στις τηλεφωνικές κλήσεις και γνωρίζει – «προβλέπει» ότι «θ’ αρχίσει να κάνει προσφυγές τέτοια και αναρρωτικές…» διότι μπρος γκρεμός (περιμένει ο ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ λόγω ΠΟΛΥΖΟΥ «να τον ξεκολιάσει») και πίσω ρέμα ( ασθένειες = τσιμπητός από την επετηρίδα το έτος 2027 στις κρίσεις αποστρατεία και φούι όπως λέει και ο ΒΑΛΑΤΣΟΣ).

-Προκύπτει εξάλλου ότι το ίδιο είχαν κάνει στον Αστ. Δ/ντηΖΗΦΟ και Αστ. Δ/ντη ΚΑΛΑΜΑΤΑ ενώ παράλληλα κόπτονται πόσα έτη υπηρεσίας έχω για να δουν και τι σύνταξη θα πάρω.

-Ο Υποστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ. – Διευθυντής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή της Διεύθυνσης που έχει υπό την εποπτεία της ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ της χώρας (Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, Ρόδο, Κω κλπ) ισχυρίζεται στις συνομιλίες του, αναφερόμενους στους ξενοδόχους ότι «δίνουν (σ’ εμένα) πέντε έξι κατοστάρικα το μήνα» και ότι «θέλουνε όλοι τον νταβατζή τους», δηλαδή ισχυρίζεται (ψευδώς) ότι οι Έλληνες ξενοδόχοι διαπράττουν το αδίκημα της δωροδοκίας, οι δε αστυνομικοί το αδίκημα της δωροληψίας (ή και της εκβίασης). Μάλιστα τους ίδιους ψευδείς και εξωφρενικούς ισχυρισμούς επανέλαβε και επιβεβαίωσε στην από 3-4-2026 Ένορκη Κατάθεσή του ενώπιον των αστυνομικών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, καταγγέλλοντας με ψευδώς ότι δήθεν,κατά το χρόνο που υπηρετούσε στην Κω (κατά τα έτη 2021 – 2023) είχα δήθεν εμπλακεί «σε παράνομες πράξεις που αφορούν προστασία σε μαγαζιά, ξενοδοχειακά καταλύματα αλλά και συμμετοχή μου σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και μεταναστών από την Τουρκία» και θέλοντας να δώσει έμφαση στα λεγόμενά του συμπλήρωσε μάλιστα ότι «αυτά που λέει για την εμπλοκή του ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ανδρέα σε παράνομες πράξεις, τα ξέρουν όλοι στο νησί πολίτες και αστυνομικοί εδώ και αρκετά χρόνια». Βέβαια θα περίμενε κανείς να του τεθεί ευθέως το ερώτημα «αν πράγματι ίσχυαν όλα αυτά, τί έκανε ο ίδιος ως Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην οποία αυτά συνέβαιναν και γιατί δεν επενέβη κατά προφανή παράβαση των καθηκόντων του», ερώτημα στο οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσει… Στη συνέχεια δε αναφέρει επί λέξει τα ακόλουθα: «Στο νησί της Κω, οι ξενοδόχοι και οι λοιποί επαγγελματίες, αποκομίζουν αρκετά χρήματα κατά τη διάρκεια της μεγάλης τουριστικής σεζόν και ως εκ τούτου ότι παράνομο γίνεται στο νησί και αφορά ακόμα και τη συμμετοχή αστυνομικού σίγουρα γίνεται με τρόπο συναινετικό και με σκοπό την εξυπηρέτηση και των δύο πλευρών. Ως εκ τούτου, κανείς δεν αποτελεί θύμα, όλοι εξυπηρετούνται και συνεπώς κανείς δεν καταγγέλλει παράνομη πράξη αστυνομικού». Αυτή είναι η άποψη που έχει ο κατά τόπον αρμόδιος Γενικός Περιφερειακός Διευθυντής Νοτίου Αιγαίου για τους ξενοδόχους και λοιπούς επαγγελματίες και για τους αστυνομικούς της Περιφέρειας που διοικεί, δηλαδή καταθέτει ενόρκως ότι στην Περιφέρεια που ο ίδιος διοικεί, οι ξενοδόχοι και οι λοιποί επαγγελματίες (εν γνώσει και του ίδιου …) παρανομούν και οι αστυνομικοί δωροδοκούνται και τους καλύπτουν!!!! Και το ερώτημα είναι τί κάνει γι’ αυτό, αν βέβαια αυτό ισχύει ή αν απλά το «διακινεί» ως σενάριο, με σκοπό να με καταστρέψει…»

Ο Ανδρέας Σταυρόπουλος δεν είναι ένας οποιοσδήποτε αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας . Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο απευθύνεται με αυτόν τον άμεσο τρόπο στην Υπουργό Προστασίας του Πολίτης αποκαλύπτοντας ονοματεπώνυμα ,ντοκουμέντα και διευθύνσεις. Δεν έχει να χάσει πια τίποτε. Η υπηρεσιακή εξόντωση του είναι απολύτως δεδομένη.

Διαβάζουμε λοιπόν :

«Κύριε Υπουργέ,

Αρνούμαι να πιστέψω ότι εν έτει 2026 μπορούν να υπάρχουν και μάλιστα να επικρατούν τέτοιες τακτικές που όχι μόνο δεν τιμούν το κύρος της ΕΛ.ΑΣ. αλλά αντίθετα υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη τόσο των αξιωματικών και των στελεχών της, όσο και του απλού πολίτη (ως τέτοιον παρακαλώ να με αντιμετωπίσετε) στον ρόλο και στην αποστολή της ΕΛ.ΑΣ. την οποία επί 30 έτη υπηρετώ ευσυνείδητα και με ζήλο, αρνούμενος (μέχρι να λάβω γνώση των προαναφερόμενων) να πιστέψω ότι μπορεί να υπάρχουν τέτοιες υπόγειες διαδρομές μεταξύ στελεχών της υπηρεσίας (και εξωθεσμικών παραγόντων) που αποβλέπουν στην υπηρεσιακή και προσωπική καταστροφή ενός Αξιωματικού (εμού) που κατά τη διάρκεια της Υπηρεσιακής διαδρομής του έχει να επιδείξει:

-Βραβεύσεις για εξαίρετες πράξεις

Εύφημη μνεία: 1

Ευαρέσκειες : 4

Έπαινοι : 42

Αστυνομικά μετάλλια : 2

Μετάλλιο διαμνημονεύσης ευδοκίμου διοικήσεως: 1

-Πληθώρα ευχαριστήριων επιστολών προς το Α.Ε.Α

-Πρόσωπο της χρονιάς 2009

-Ουδεμία ποινική ή πειθαρχική ποινή

-Σχηματισμό 15 ποινικών δικογραφιών σε βάρος μου για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα από το έτος 2009 έως και σήμερα ήτοι 17 έτη από την Δ/νση Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ λόγω εμπάθειας στο πρόσωπό μου από διάφορα κακοποιά πρόσωπα. ΟΛΕΣ ΤΕΘΗΚΑΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ.

-Σαράντα τέσσερις (44) αποκαταστάσεις προσωπικότητάς στο πρόσωπό μου

– Παραπομπή σε επτά (7) πειθαρχικά συμβούλια της ΕΛ.ΑΣ. για δήθεν επίμεμπτες ενέργειες. ΑΘΩΟΣ ΣΕ ΟΛΑ – ΜΗΔΕΝ ΠΟΙΝΕΣ.

– Συμμετοχή στην εξάρθρωση της μεγαλύτερης υπόθεσης ναρκωτικών – 44 συλληφθέντες, 38 δις ισόβιες ποινές

-Την δεύτερη μεγαλύτερη υπόθεση εγκληματικότητας ανηλίκων.

-Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις σε συλλήψεις με μπράβους στην Πάτρα το έτος 2009.

Κύριε υπουργέ, παρόλα αυτά, τη Υπηρεσιακή μου πορεία και η κοινωνική και οικογενειακή μου υπόσταση, καθώς και η οικονομική μου επάρκεια (- η μελλοντική σύνταξη μου!!!) έφθασε (δυστυχώς) να κρίνεται από ένα σύστημα προσώπων που αποδεδειγμένα, κατά τα προαναφερόμενα, «έστησε» την μετακίνηση μου σε συγκεκριμένη Υπηρεσία με σκοπό την Υπηρεσιακή, ηθική, κοινωνική, οικονομική και ανθρώπινη εξόντωση μου»

Περεταίρω σχόλια περιττεύουν. Η ελληνική εκδοχή του «Σέρπικο» αποκαλύπτεται και μαζί της αποκαλύπτεται η δυσοσμία που αναδύεται μέσα από τα σπλάχνα της Ελληνικής Αστυνομίας. Όλα δεν είναι δημόσιες σχέσεις.

Στις 24 Μαρτίου 2025 ο Ανδρέας Σταυρόπουλος είχε καταθέσει μήνυση κατά δύο στελεχών τη ΕΛ.ΑΣ.

«ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΚΩ (ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ Α.Τ. ΚΩ)

ΜΗΝΥΣΗ Του Ανδρέα ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου, Αστυνομικού Διευθυντή της ΕΛ.ΑΣ.

υπηρετούντος στην Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 173, διαμένοντος

στην Κω Δωδεκανήσου, περιοχή Άγιος Νεκτάριος, επί ανωνύμου οδού, με αριθμό ταυτότητας

ΕΛ.ΑΣ. 255860 και Α.Φ.Μ. 075641750 Δ.Ο.Υ. Κω.

ΚΑΤΑ

Του Χαράλαμπου ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ του Μιχαήλ και της Παναγιώτας, Υπαστυνόμου Β΄ της

ΕΛ.ΑΣ., κατοίκου ως εκ της Υπηρεσίας του Κω Δωδεκανήσου.

Του Λουκά ΘΑΝΟΥ του Θεοδώρου και της Χρυσούλας, Υποστρατήγου της ΕΛ.ΑΣ., Γεν.

Περιφ. Αστυνομικού Διευθυντή Νοτίου Αιγαίου, κατοίκου ως εκ της Υπηρεσίας του Σύρου

Κυκλάδων.»

Με την μήνυση αυτή όμως και τα άκρως ενδιαφέροντα τεκταινόμενα στην Πάτμο με την αποκάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών θα ασχοληθούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες εν αναμονή και των πρώτων αντιδράσεων εκ μέρους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.