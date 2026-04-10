Όταν ένας ιερέας πραγματοποιεί την Μεγάλη Παρασκευή τρεις και τέσσερις λειτουργίες σε διαφορετικές εκκλησίες και βγάζει στα χωριά τέσσερις Επιταφίους είναι αναπόφευκτο να ξεκινάει την περιφορά στο πρώτο χωριό από το απόγευμα.

Κάτι τέτοιο συμβαίνει εν προκειμένω, στο χωριό Νεράιδα Δολόπων του νομού Καρδίτσας, όπου ο μοναδικός ιερέας, ο παπά Σωτήρης, κάνει αγώνα δρόμου από χωριό σε χωριό για να λειτουργήσει και να πρωτοστατήσει σε όλες τις περιφορές των Επιταφίων.

Ο πρώτος Επιτάφιος, λοιπόν, βγήκε στις 4 το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής και οι υπόλοιποι τρεις θα ακολουθήσουν στη συνέχεια της βραδιάς.

Δείτε βίντεο από την περιφορά του πρώτου Επιταφίου στη Νεράιδα Δολόπων

Δείτε εικόνες από την περιφορά του πρώτου Επιταφίου στη Νεράιδα Δολόπων

Κάτι ανάλογο συμβαίνει σε πολλά μικρά χωριά ανά την ελληνική επικράτεια, όπου ένας ιερέας, λειτουργεί σε αρκετές εκκλησίες, τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, οπότε αναγκαστικά οι τελετές του Επιταφίου και της Ανάστασης, ξεκινούν νωρίτερα σε κάποιες εκκλησίες.

Ωστόσο, υπάρχουν και δύο ακόμη περιπτώσεις Επιταφίων, σε ναούς των Αθηνών και τη Θεσσαλονίκης, που βγαίνουν νωρίτερα από τη συνηθισμένη ώρα.

Στην Αθήνα, ο Επιτάφιος του ναού του Αγίου Ελισσαίου στην Πλάκα, βγαίνει το απόγευμα της Μ. Παρασκευής, συνοδεία των πιστών και περιφέρεται κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Μάλιστα στον συγκεκριμένο ναό, έψελνε και ο σπουδαίος λογοτέχνης, ο «κοσμοκαλόγερος» Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, την εποχή που διέμενε στην Αθήνα, πριν επιστρέψει για το τέλος του βίου του στην πατρίδα του, τη Σκιάθο.

Στην Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, ο Επιτάφιος του Αγίου Μηνά των Εμπόρων, βγαίνει στις 4 το απόγευμα, μια συνήθεια που τηρείται εδώ και αρκετές δεκαετίες, προκειμένου να προλαβαίνουν οι έμποροι της πόλης να τον ακολουθήσουν.