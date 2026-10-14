Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, στη Λευκωσία, η εκδήλωση «Ένας κόσμος για όλους», μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από την επιστημονική, ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική κοινότητα. Η εκδήλωση είχε ως επίκεντρο τα παιδιά, τους νέους και τα άτομα με σύνδρομο Down και αναπηρία, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης, της ισότιμης συμμετοχής και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέως των Διεθνών Βραβείων Vexillum Sciacca, Βίκυς Μπαφατάκη. Η διοργάνωση εντάχθηκε στο πλαίσιο της Ιπποκρατικής Εβδομάδας και πραγματοποιήθηκε από το Ίδρυμα Vexillum και τα Διεθνή Βραβεία Vexillum Sciacca, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών, σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Συνδρόμου Down, τα Special Olympics Κύπρου, την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής και την εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών Make It Productions.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ιδιαίτερα συγκινητική μουσική ερμηνεία της Lorelai Alberta Moșneguțu από τη Ρουμανία, μια νέα η οποία γεννήθηκε χωρίς άνω άκρα και με σοβαρή αναπηρία στα κάτω άκρα. Η εξαιρετική φωνή και η καλλιτεχνική της παρουσία προκάλεσαν ιδιαίτερη συγκίνηση, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της αναγνώρισης των δυνατοτήτων και των ταλέντων των ατόμων με αναπηρία, πέρα από στερεότυπα και κοινωνικούς περιορισμούς.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αγώνες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και Bocce, στους οποίους παιδιά, νέοι και άτομα με σύνδρομο Down και αναπηρία από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Συνδρόμου Down και τα Special Olympics Κύπρου συμμετείχαν από κοινού με γνωστούς ηθοποιούς και καλλιτέχνες.

Στις δραστηριότητες συμμετείχαν οι ηθοποιοί Κούλλης Νικολάου, Μίλτος Χαρόβας, Έλενα Χριστοφή, Φωτεινή Γεωργιάδη, Έλενα Χειλέτη, Λευτέρης Βασιλάκης και Ηρακλής Τσουζίνοφ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος συνεργασίας, επικοινωνίας και ισότιμης συμμετοχής.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα πλαισίωσαν το μουσικό συγκρότημα G & P Live Music, με τους Γιώργο Κουρόγιωργα και Πόπη Χριστοδούλου, ο ηθοποιός και τραγουδιστής Μίλτος Χαρόβας, καθώς και η Σχολή Χορού «Μαγευτικές Φιγούρες».

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Καθηγητής Γιώργος Χατζηγεωργίου, Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρο, ο Καθηγητής Αντώνιος Πολυδώρου, Υπεύθυνος των Διεθνών Βραβείων Vexillum Sciacca στην Κύπρου, ο Δρ. Κωνσταντίνος Πάντος, μαιευτήρας γυναικολόγος και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, η Βίκυ Μπαφατάκη, Γενική Γραμματέας των Διεθνών Βραβείων Vexillum Sciacca, ο Ανδρέας Χριστοδούλου, Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Συνδρόμου Down, ο Κούλλης Νικολάου, ηθοποιός και παραγωγός της Make It Production και εκ μέρους των Special Olympics Κύπρου η Μαρία Αριστοτέλους.

Κοινή αναφορά των χαιρετισμών αποτέλεσε η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ επιστημονικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων, με στόχο την προαγωγή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και την εξάλειψη των διακρίσεων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Τζον Χριστοδούλου, ιδρυτής του Yianis Christodoulou Foundation, ο Καθηγητής Ιατρικής Παύλος Γερουλάνος, η Καθηγήτρια Ιατρικής Βικτώρια Πολυδώρου και ο γνωστός ηθοποιός Γιώργος Παρτσαλάκης.

Τιμητική διάκριση στον Καθηγητή Αντώνιο Πολυδώρου

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης απονεμήθηκε τιμητική διάκριση των Διεθνών Βραβείων Vexillum Sciacca στον Καθηγητή Ιατρικής Αντώνιο Πολυδώρου, ως αναγνώριση της επιστημονικής και κοινωνικής προσφοράς του στο νησί του την Κύπρο. Τη διάκριση απένειμαν η Βίκυ Μπαφατάκη, Γενική Γραμματέας των Διεθνών Βραβείων Vexillum Sciacca, και ο Δρ. Κωνσταντίνος Πάντος, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής.

Η σημασία της πρωτοβουλίας

Η εκδήλωση «Ένας κόσμος για όλους» ανέδειξε τον ουσιαστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και η επιστημονική κοινότητα στην προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης.Η κοινή συμμετοχή ατόμων με και χωρίς αναπηρία επιβεβαίωσε τη σημασία της δημιουργίας συνθηκών ισότητας, προσβασιμότητας και ενεργού κοινωνικής συμμετοχής, με σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου. Η πρωτοβουλία υπογράμμισε ότι η συμπερίληψη δεν αποτελεί πράξη φιλανθρωπίας, αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και συλλογική κοινωνική ευθύνη, η οποία προϋποθέτει ουσιαστικές δράσεις, συνεργασία και διαρκή δέσμευση.

«Ένας κόσμος για όλους»: Μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.