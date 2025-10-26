Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 9 το πρωί της Κυριακής (26/10) σε μονοκατοικία στην οδό Πάφου στη Λαμία, ανάμεσα σε Άγιο Λουκά και Ισιαδάκι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας περίπου 50 ετών, ο οποίος έμενε μόνος του στο σπίτι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον νεκρό άνδρα προκειμένου να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Λόγω της φωτιάς, οι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Πηγή: lamianow.gr

Επιμέλεια: Π.Π.