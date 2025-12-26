Σε τραγωδία εξελίχθηκε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης του Λάππα. Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, ένα από τα πέντε άτομα που τραυματίστηκαν υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ακόμη δύο δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά πέντε άτομα.

Ο οδηγός του ενός οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Η συνοδηγός του, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά και η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.

Βαριά τραυματισμένοι είναι ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου καθώς και ο συνοδηγός του. Και οι δύο διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Άλλο ένα άτομο φέρει ελαφρύτερα τραύματα.

Στο σημείο του τροχαίου επικράτησαν σκηνές χάους. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης σημειώθηκαν μικροεπεισόδια, καθώς συγγενείς των τραυματιών, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, επιτέθηκαν σε πυροσβέστες και αστυνομικούς, προκαλώντας μικροφθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Για την εκτόνωση της κατάστασης κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση της ΟΠΚΕ.

Η κυκλοφορία στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου διεκόπη προσωρινά, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος που βύθισε στο πένθος την περιοχή ανήμερα των Χριστουγέννων.