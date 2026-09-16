Βαρύ φόρο αίματος στην άσφαλτο πλήρωσε μία οικογένεια τις βραδινές ώρες της Τρίτης, σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή Κλήμα Δωρίδας, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lepantotv, το όχημα, στο οποίο επέβαινε μια τριμελής οικογένεια και οδηγούσε ένας 72χρονος άνδρας, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο απόκρημνο γκρεμό. Η πτώση ήταν σφοδρή, μετατρέποντας το αυτοκίνητο σε άμορφη μάζα σιδηρικών.

Στο σημείο σήμανε άμεσα συναγερμός και κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας. Συνολικά 4 πυροσβεστικά οχήματα με 8 άνδρες, υπό τον συντονισμό του διοικητή της υπηρεσίας Θάνου Χριστοβασίλη, έστησαν ολονύχτια επιχείρηση απεγκλωβισμού μέσα στις δύσβατες συνθήκες της χαράδρας.

Από τα συντρίμμια του οχήματος οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τραυματισμένες τις δύο γυναίκες επιβάτιδες, τη σύζυγο και την κόρη του οδηγού, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή τους σε νοσοκομειακή μονάδα. Δυστυχώς, για τον 72χρονο οδηγό ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μοιραία εκτροπή διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου.