Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί της Δευτέρας στην επαρχιακό οδό Πεζά – Αρκαλοχώρι στο ύψος του Αστριτσίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patris.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους ενώ τρίτο όχημα που ακολουθούσε έπεσε και αυτό πάνω τους κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από την σφοδρή σύγκρουση οι επιβαίνοντες εγκλωβίστηκαν στα οχήματα τους και χρειάστηκε η επέμβαση των ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για των απεγκλωβισμό τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ενώ δύο ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους.

Οι τραυματίες, ηλικίας 24 και 53 ετών διεκομίσθησαν στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου.