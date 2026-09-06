Τραγική κατάληξη είχε σύγκρουση θαλαμηγού με λέμβο στη θαλάσσια περιοχή πλησίον των Ισθμίων, στον Κόλπο Κεγχρεών, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, θαλαμηγό σκάφος με σημαία Μάλτας, στο οποίο επέβαιναν έξι επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με λέμβο στην οποία βρίσκονταν δύο ημεδαποί.

Οι δύο επιβαίνοντες στη λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμηγού και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, για τον έναν από τους δύο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο κυβερνήτης της θαλαμηγού πρόκειται να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.