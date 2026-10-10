Η γοητεία της αναγνωρισιμότητας, η προβολή και η προσδοκία του γρήγορου πλουτισμού διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τις επαγγελματικές φιλοδοξίες της νέας γενιάς.

Σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του ΕΚΠΑ, ένας στους τέσσερις εφήβους επιθυμεί να γίνει influencer.

Την ίδια ώρα, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης και αυτογνωσίας στους νέους.

Η επιρροή των Social Media στη διαμόρφωση νέων προτύπων

Πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube δεν αποτελούν πλέον απλά μέσα ψυχαγωγίας, αλλά τις κύριες πηγές διαμόρφωσης επαγγελματικών προτύπων για τους εφήβους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ):

Το 25% των νέων προσανατολίζεται σε επαγγέλματα που συνδέονται άμεσα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το Διαδίκτυο.

Η επιλογή αυτή τροφοδοτείται από την εικόνα της οικονομικής επιτυχίας και της δημοσιότητας, συχνά όμως χωρίς πλήρη επίγνωση των πραγματικών απαιτήσεων του κλάδου.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η εικόνα που προβάλλεται στην οθόνη αποκρύπτει τον σκληρό ανταγωνισμό, τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, τη δημιουργικότητα και τη συστηματική εργασία που απαιτεί η επαγγελματική παραγωγή περιεχομένου.

Ποια άλλα επαγγέλματα επιλέγουν οι έφηβοι

Πέρα από την ψηφιακή δημιουργία, η έρευνα αποτυπώνει το ενδιαφέρον των εφήβων και για άλλες δημοφιλείς επιστημονικές κατευθύνσεις:

Ψυχολογία & Εγκληματολογία (16%): Καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση στις προτιμήσεις των νέων.

Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες (14%): Με έντονη στροφή προς την Πληροφορική , την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και τις νέες τεχνολογίες.

Οικονομία & Διοίκηση Επιχειρήσεων (12%): Σταθερή επιλογή για τη διοίκηση και τα χρηματοοικονομικά.

Στρατιωτικές & Αστυνομικές Σχολές (6%): Επιλέγονται κυρίως για την επαγγελματική εξασφάλιση και την άμεση αποκατάσταση.

Κριτήριο η πόλη φοίτησης (5%): Σημαντικό ποσοστό επιλέγει σχολή με βάση τη γεωγραφική τοποθεσία, εξαιτίας του υψηλού κόστους διαμονής και της ανάγκης παραμονής κοντά στην οικογενειακή εστία.

Οι δυσκολίες στον επαγγελματικό προσανατολισμό

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 400 σύμβουλοι σταδιοδρομίας, σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά τη λήψη αποφάσεων για το μέλλον τους:

Έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης: Το 66,5% των συμβούλων επισημαίνει ότι οι νέοι δεν γνωρίζουν το πραγματικό αντικείμενο και τις απαιτήσεις των σχολών ή της αγοράς εργασίας. Περιορισμένη αυτογνωσία: Το 64,4% τονίζει ότι οι έφηβοι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τις πραγματικές κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Εξωτερικοί παράγοντες: Οι οικογενειακές πιέσεις, οι λανθασμένες αντιλήψεις για το κύρος ορισμένων επαγγελμάτων και οι οικονομικοί περιορισμοί επηρεάζουν καθοριστικά τις τελικές αποφάσεις.

Ο ρόλος του ουσιαστικού επαγγελματικού προσανατολισμού

Οι ερευνητές του ΕΚΠΑ τονίζουν ότι τα νέα ψηφιακά επαγγέλματα δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται ή να απορρίπτονται. Η δημιουργία περιεχομένου αποτελεί έναν υπαρκτό και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό τομέα.

Το ζητούμενο είναι η παροχή έγκυρης και αξιόπιστης ενημέρωσης, ώστε οι νέοι να συνδυάζουν τις επιθυμίες τους με την πραγματικότητα της αγοράς, διαμορφώνοντας το μέλλον τους με βάση τις πραγματικές τους ικανότητες και όχι απλώς την εικόνα μιας οθόνης.