Ο 17χρονος που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στην Κίμωλο το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου, ήταν από το Κορκ της Ιρλανδίας.

Ο ανήλικος είχε επισκεφτεί το νησί από το οποίο έχει καταγωγή η μητέρα του, μαζί με την ίδια και την αδελφή του για να περάσουν τις διακοπές τους, όμως μέσα σε μια στιγμή όλα καταστράφηκαν.

Σύμφωνα με την Irish Mirror, πρόκειται για τον 17χρονο Άλεξ ΜακΚί (Alex McKee), μαθητή στο Κολλέγιο Terence McSweeney στο Νοκναχίνι, στα βόρεια του Κορκ. Ο νεαρός από τον Σεπτέμβρη θα ολοκλήρωνε την τελευταία τάξη του Λυκείου (Leaving Cert).

Ο Άλεξ εντοπίστηκε στο μπάνιο μιας κατοικίας στην Κίμωλο, χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς είχε υποστεί ηλεκτροπληξία. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το δυστύχημα, με τις ανακρίσεις να εστιάζουν σε ενδεχόμενη ελαττωματική ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Ο νεαρός πριν το καλοκαίρι συμμετείχε στην Έκθεση Νέων Επιστημόνων και Τεχνολογίας (Young Scientist and Technology Exhibition), κατά την οποία έλαβε εθνική αναγνώριση, καθώς βραβεύτηκε. Ειδικότερα, το έργο του με την ονομασία «Bumblebee», ένα σύστημα επικοινωνίας σχεδιασμένο για μη λεκτικά παιδιά, κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία του, μαζί με ένα Ειδικό Βραβείο από το Γραφείο του Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.«

«Ήταν ένας πραγματικά ταλαντούχος νέος»

Ο βουλευτής της περιφέρειας Βόρειου Κορκ, Κολμ Μπερκ (Colm Burke), ο οποίος είχε συναντήσει τον Άλεξ μόλις λίγους μήνες νωρίτερα στην Έκθεση Νέων Επιστημόνων και Τεχνολογίας, δήλωσε πως η συντριπτική απώλεια ενός τόσο χαρισματικού και υποσχόμενου νέου έχει αφήσει την τοπική κοινωνία συγκλονισμένη.

«Είναι εξαιρετικά θλιβερό να ακούς ότι ένας τόσο νέος άνθρωπος πέθανε με τόσο τραγικό τρόπο», ανέφερε. «Ήταν ένας πραγματικά ταλαντούχος νέος, με όλη τη ζωή και μια σπουδαία καριέρα μπροστά του. Νωρίτερα φέτος κατέβαλε τεράστια προσπάθεια για να φτάσει σε αυτό το στάδιο στην Έκθεση Νέων Επιστημόνων και Τεχνολογίας και βραβεύτηκε για τους κόπους του».

Η σορός του νεαρού έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιρλανδίας παρέχει στήριξη στον απόηχο της τραγωδίας.

Εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Ιρλανδίας δήλωσε: «Το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου είναι ενήμερο για την υπόθεση και παρέχει προξενική συνδρομή. Όπως συμβαίνει με όλες τις προξενικές υποθέσεις, το Υπουργείο δεν σχολιάζει τις λεπτομέρειες μεμονωμένων περιπτώσεων».

Πηγή: Irish Mirror