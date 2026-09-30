Σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε, κοντά στις Κεχριές Κορινθίας, μεταξύ δύο οχημάτων Ι.Χ.

Από το τροχαίο, σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv, τραυματίστηκε ένα άτομο.

Επιπλέον, από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα, ενώ συνολικά και στα δύο αυτοκίνητα επέβαιναν εννέα άτομα, τέσσερα στο πρώτο και πέντε στο δεύτερο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές.

Σημειώνεται ότι, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση, παραμένουν άγνωστες και βρίσκονται υπό διερεύνηση.