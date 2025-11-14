Την πρόθεση των ΗΠΑ να αντισταθμίσουν άμεσα την επιρροή που εξασφάλισαν οι Κινέζοι με την Cosco στο λιμάνι του Πειραιά, με επενδύσεις και δυναμική δημιουργία υποδομών από τις ΗΠΑ σε άλλα ελληνικά λιμάνια, επισήμανε στην πρώτη της συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στη χώρα μας Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Μάλιστα, αναφερόμενη στην επένδυση της Cosco είπε πως η κινεζική επιρροή στο λιμάνι εδραιώθηκε σε μία περίοδο οικονομικής ύφεσης για τη χώρα, όταν «η Ελλάδα -όπως είπε χαρακτηριστικά- δεν είχε την απαιτούμενη σταθερότητα».

«Είναι πολύ σημαντικό ότι τόσο πολλοί ενδιαφέρονται, σε ό,τι αφορά στις υποδομές, να έχουμε αμερικανικές υποδομές εδώ, προκειμένου να βοηθήσουν στη στήριξη της περιοχής, να βελτιώσουν, ίσως, την απόδοση από άλλα λιμάνια και περιοχές, για να αντισταθμίσουν την κινεζική επιρροή στο λιμάνι του Πειραιά», τόνισε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Προσθέτοντας πως το λιμάνι την επίμαχη περίοδο περιήλθε στα χέρια κινεζικών συμφερόντων, καθώς τότε «η Ελλάδα δεν διέθετε την απαιτούμενη σταθερότητα».

«Δυστυχώς εκείνη την εποχή, όπως είχε αναφέρει ο πρωθυπουργός σας, δεν υπήρχαν άλλοι πλειοδότες. Ήταν μια περίοδος οικονομικής ύφεσης, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Δεν υπήρχε τόση σταθερότητα στην Ελλάδα και νομίζω πως γι’ αυτό συνέβη. Είναι ατυχές, αλλά νομίζω πως υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί, να βρεθεί λύση» είπε χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα ως κόμβος ενεργειακού ενδιαφέροντος για τις ΗΠΑ

Στη συνέντευξή της στον ΑΝΤ1και την Μαρία Σαράφογλου με φόντο την Ακρόπολη, η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο μπαράζ ενεργειακών συμφωνιών που υπεγράφησαν στο Ζάππειο, κάνοντας λόγο για «εντυπωσιακή πρόοδο σε ελάχιστο χρόνο». Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιδιώκει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία με την Ελλάδα, ειδικά στον ενεργειακό τομέα.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο μιας κρίσιμης γεωπολιτικής περιοχής κι έχει όλα τα φόντα να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι αυτή ακριβώς η προοπτική ήταν ο λόγος που ο Ντόναλντ Τραμπ την επέλεξε για την πρεσβεία της Αθήνας.

«Στόχος μας είναι η ενεργειακή ανεξαρτησία. Θέλουμε μια Ελλάδα που θα συμβάλει στην αποδέσμευση από ρωσικές και κινεζικές εξαρτήσεις, κάτι που συνδέεται άμεσα με την άμυνα και την ασφάλεια», τόνισε. Αναφέρθηκε επίσης στη δυναμική του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου και στον ρόλο του αμερικανικού LNG, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να είναι βασικός προμηθευτής».

Δεν δίστασε μάλιστα να εκφράσει την επιθυμία της να δει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα «και γιατί όχι, να τον πάω και μια βόλτα στην Ακρόπολη», όπως είπε χαμογελώντας. «Θα του το ζητήσω», πρόσθεσε.

Η δήλωση για F-35 στην Τουρκία

Στο ζήτημα της ενδεχόμενης πώλησης F-35 στην Τουρκία, η Αμερικανίδα πρέσβης εμφανίστηκε σαφής: «Με βάση την αμερικανική νομοθεσία, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι τέτοιο». Ωστόσο, κράτησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το μέλλον, σημειώνοντας πως «η κατάσταση μπορεί να αλλάξει».

Με έντονη διάθεση να παρουσιάσει μια «νέα εποχή» στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η Γκιλφόιλ επέμεινε πως «οι ευκαιρίες συνεργασίας είναι πολύ περισσότερες από όσες πιστεύει ο κόσμος», από την ενέργεια μέχρι το εμπόριο και τις στρατηγικές υποδομές. «Σε λίγες μόνο μέρες επιτύχαμε όσα άλλοι θα χρειάζονταν μήνες. Και αυτό είναι μόνο η αρχή», κατέληξε.