Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή Καμπιά Χίου και σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου, καθώς μαίνεται η φωτιά που είχε ξεσπάσει σε δύσβατο σημείο.

Πιο ευχάριστα είναι τα νέα στην Αχαΐα, όπου η πυρκαγιά στον Μπάλα βρίσκεται σε ύφεση, χωρίς ενεργό μέτωπο.

Προπηλακίστηκαν οι συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάτρα

Χθες, Πέμπτη 14 Αυγούστου, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις πυρκαγιές στην περιοχή της Πάτρας, εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών.

Πολίτες που συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια τους προπηλάκισαν, φωνάζοντας «κάψατε την Πάτρα» και βρίζοντάς τους.

Νωρίτερα, του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες από τον εισαγγελέα για εμπρησμό.

Οι συλληφθέντες ζήτησαν και πήραν προθεσμία από τον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή.

Ο 27χρονος και ο 19χρονος κατηγορούνται για τη φωτιά στα Συχαινά, καθώς από την προανάκριση και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους.

Ο 19χρόνος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα. Ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενό μνήμης.

Ο τρίτος από τους κατηγορούμενους, ένας 25χρονος, συνελήφθη την Τετάρτη (13/8) από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, ενώ βρισκόταν εντός οικοπεδικής έκτασης.

Μόλις απομακρύνθηκε από το σημείο φέρεται να έπιασε φωτιά.