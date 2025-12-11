Μετά από τον πολύ ισχυρό σεισμό 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, έχουν ενεργοποιηθεί σε διάστημα 48 ωρών 5 ηφαίστεια κατά μήκος του Ειρηνικού Ωκεανού, σε Ινδονησία, Μεξικό, Ρωσία και Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με προειδοποίηση που έχει εκδοθεί, η φυσική δραστηριότητα σε αρκετές ηφαιστειακές περιοχές αυξάνεται και οι ταξιδιώτες είτε εξερευνούν την Ασία, την Ευρώπη, την Αμερική είτε τον Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού, θα πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση και ενημερωμένοι για τις τοπικές προειδοποιήσεις, τα καιρικά πρότυπα και τις γεωλογικές ενημερώσεις.