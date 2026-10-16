Στην περαιτέρω εμβάθυνση των στρατιωτικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στοχεύει η πρόσφατη συνάντηση που είχαν στην Αθήνα οι επικεφαλής των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων των δύο χωρών. Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο πλευρών για στενότερο συντονισμό σε επίπεδο ασφάλειας και άμυνας στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ, Ο Διοικητής των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων της Βουλγαρίας Brigadier General Bozhidar BOYKOV, συναντήθηκε με τον Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Γάκη.

Στη συνεχεία μετέβησαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων όπου έλαβε χώρα άσκηση μικρής κλίμακας, αναδεικνύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες της