Σημαντικές αλλαγές για την ενίσχυση του θεσμού της Εφεδρείας προωθεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με στόχο την είσοδο των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα εποχή.

Όπως αναφέρει το defenceline.gr και ο Γιώργος Λαμπράκης, σύμφωνα με ρεπορτάζ το οποίο παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Με Αρετή και Τόλμη», ανάμεσα στις αλλαγές που προωθούνται είναι και η ενοποίηση της Εφεδρείας και της Εθνοφυλακής.

Παράλληλα, δημιουργούνται δύο νέες Μοίρες Εφέδρων Καταδρομών σε Ρεντίνα και Ασπρόπυργο, ακόμα και με καταδρομείς που σήμερα έχουν λευκό απολυτήριο.

Στόχος, σύμφωνα πάντα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, είναι η δημιουργία μιας δεξαμενής 150.000 ενεργών εφέδρων, οι οποίοι θα είναι εκπαιδευμένοι με βάση τα σύγχρονα πρότυπα, με επέκταση μάλιστα του ορίου ηλικίας από τα 58 στα 65 έτη.

Δείτε την εκπομπή:

Στο επεισόδιο της Κυριακής 19-10-2025 μπορείτε να παρακολουθήσετε τα παρακάτω ρεπορτάζ:

-ΤΑΜΣ “ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2025”, Υψηλή ετοιμότητα, Αφοσίωση και Στρατιωτική Ακρίβεια

-ΥΠΕΘΑ – Όλες οι Αλλαγές, Η Μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή

-Αεροπυρόσβεση, Στην Πρώτη Γραμμή τα “CANADAIR CL-215” ΚΕΤΑΚ,

-Το Νέο Σύστημα ANTI DRONE και το “Περιπλανώμενο” Πυρομαχικό

-Ταχύτητα, Ακρίβεια, Δύναμη, Βίαιη Διάβαση Υδάτινου Κωλύματος

Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης