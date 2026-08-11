Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εκδόθηκαν δύο προσκλήσεις που αφορούν την εφαρμογή εκτεταμένων μέτρων πυροπροστασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης και σε σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας.

Η χρηματοδότηση των έργων προέρχεται από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εγκεκριμένες πράξεις εστιάζουν στη θωράκιση των υποδομών έναντι του κινδύνου πυρκαγιάς και στην πλήρη συμμόρφωσή τους με τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις στον Δήμο Κοζάνης αφορούν 10 κτίρια βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με προϋπολογισμό 336.475 ευρώ, ενώ στον Δήμο Εορδαίας καλύπτουν 58 σχολικά κτήρια με προϋπολογισμό 1.362.000 ευρώ.

Το φάσμα των προτεινόμενων δράσεων χωρίζεται σε μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας. Στην κατηγορία της ενεργητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνονται ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, όπως η εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και χειροκίνητου συναγερμού, η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστικών μέσων, η δημιουργία υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, ο φωτισμός ασφαλείας και, όπου κρίνεται απαραίτητο, η κατασκευή μόνιμου πυροσβεστικού δικτύου.

Παράλληλα, τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνουν οικοδομικές εργασίες για την τοποθέτηση πυράντοχων θυρών και διαχωριστικών, με στόχο τη διαμόρφωση ασφαλών, πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής.

Η υποβολή των σχετικών προτάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, στην διαδικτυακή διεύθυνση logon.ops.gr.