Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, με τον Αμερικανό Γερουσιαστή και Πρόεδρο της Υποεπιτροπής Ναυτικής Ισχύος της Γερουσίας των ΗΠΑ, Rick Scott, τον οποίο συνόδευε επίσημη αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου (CODEL).

Η παρουσία των Αμερικανών αξιωματούχων στο ελληνικό Πεντάγωνο επιβεβαιώνει εκ νέου το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και τη διαρκή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση των στρατιωτικών και διπλωματικών δεσμών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η αμυντική συνεργασία, η ενέργεια αλλά και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.