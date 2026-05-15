Στο πλαίσιο της υλοποίησης των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, πραγματοποιήθηκε διμερής στρατιωτική συνάντηση από τις 12 έως 13 Μαΐου 2026.

Πιο συγκεκριμένα ο Διοικητής της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας «ΡΙΜΙΝΙ», Ταξίαρχος Νικόλαος Αγγελής, μετέβη στην Ανδριανούπολη για να επισκεφθεί τον Διοικητή της τουρκικής 9ης Συνοριακής Ταξιαρχίας, Ταξίαρχο Bülent Barış Sarp.

Η επίσκεψη αυτή έλαβε χώρα στην έδρα της τουρκικής ταξιαρχίας και αποτέλεσε συνέχεια της διπλωματικής και στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε σε ανταπόδοση της επίσκεψης που είχε διενεργήσει η τουρκική αντιπροσωπεία στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 06 έως τις 07 Μαΐου 2025, η τουρκική πλευρά είχε επισκεφθεί την έδρα της ελληνικής 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στην Καβύλη. Τέτοιου είδους επαφές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση της επικοινωνίας και τη διατήρηση ενός σταθερού κλίματος στις σχέσεις μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων των δύο κρατών.