Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) στην Άνδρο.

Στο μέτωπο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και εθελοντές, συμπεριλαμβανομένων 16 πυροσβεστών με μία ομάδα πεζοπόρων, και 5 οχήματα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από Ραφήνα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή υπάρχει από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα υπήρξε μήνυμα από το «112» που καλούσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.