Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι Υγειονομικές Αρχές, καθώς τα κρούσματα σαλμονέλας παρουσιάζουν ανησυχητική έξαρση σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το τελευταίο επεισόδιο καταγράφηκε την Κυριακή 26 Ιουλίου, στο Νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου συνολικά εννέα άτομα —επτά ενήλικες και δύο παιδιά— προσήλθαν εσπευσμένα στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Όπως γνωστοποίησε ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, οι ασθενείς είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης, στο Περιστέρι. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι όλοι είχαν προσβληθεί από σαλμονέλα, ενώ αφού έλαβαν τη σχετική φροντίδα και η κατάσταση της υγείας τους σταθεροποιήθηκε, αποχώρησαν από το νοσοκομείο.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανάλογων συρροών τις τελευταίες εβδομάδες. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα εντοπίστηκαν τουλάχιστον δέκα κρούσματα στην Καστοριά, ενώ στα μέσα Ιουλίου περισσότερα από τριάντα άτομα είχαν χρειαστεί νοσηλεία στο Νοσοκομείο της Λαμίας για τον ίδιο λόγο, εντείνοντας τους προβληματισμούς για τους ελέγχους στην ασφάλεια των τροφίμων.